Israël/Grippe aviaire : 21.000 volailles infectées au sein de nouveaux foyers dans le nord

Deux nouveaux foyers de grippe aviaire ont été signalés dimanche dans le nord d'Israël, alors que le virus continue de se propager partout dans le monde.

En tout, plus de 21.000 volailles ont été infectées, tandis que 7.400 cas ont été recensés dans la ville de Gadish du Conseil régional de Gilboa, et 14.000 à Neot Golan dans le sud du plateau du Golan.

Les services vétérinaires opèrent dans un format d'urgence et tentent activement de localiser les nouveaux foyers afin de les isoler. Les œufs produits à Gadish ont été retirés du marché.

"Il s'agit d'un taux d'infection d'une ampleur que nous n'avons jamais connue ici auparavant", a déclaré dimanche le ministre de l'Agriculture, Oded Forer.

"Chaque nouveau foyer est un avertissement qui nous incite à augmenter la sécurité biologique de tous les élevages en Israël", a-t-il indiqué.

"Les employés du ministère de l'Agriculture travaillent dans un format d'urgence jour et nuit avec des forces accrues afin de gérer la situation et permettre un retour à la routine dès que possible", a-t-il précisé.

Jusqu'à présent, toutes les épidémies de grippe aviaire en Israël ont été causées par la souche H5N1 hautement pathogène.

Il y a dix jours, l'Autorité de la Nature et des Parcs israélienne (INPA) a annoncé qu’une grue sauvage sur cinq vivant ou traversant le pays lors de son parcours migrateur, a été infectée par la grippe aviaire, tandis que tous les ans, environ 100.000 de ces oiseaux traversent la Vallée de la Houla dans le nord d’Israël.