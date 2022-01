OPINION | Israël: la coalition gouvernementale survivra-t-elle à 2022 ?

Naftali Bennett montre une attitude "bipolaire" face à l'héritage de Benyamin Netanyahou

Parmi la pléthore d’événements qui ont ponctué l’année dans les domaines sanitaire, sécuritaire, politique et même sportif, les sondages réalisés ces derniers jours montrent que pour une majorité d'Israéliens, le fait le plus marquant de 2021 reste le départ du pouvoir de Benyamin Netanyahou, et l'avènement du gouvernement Bennett-Lapid. Voici quelques réflexions autour de ce changement de pouvoir, le premier depuis plus de 12 ans.

Juin 2021: Netanyahou out, Bennett in

30 mandats et une cote de popularité infaillible n'auront pas suffi au Likoud et à son leader incontesté pour former une coalition majoritaire. Certaines erreurs commises par l'ancien Premier ministre au cours des deux années de crise politique lui auront coûté le pouvoir. La plus grave, probablement, aura été de n'avoir pas su caresser dans le sens du poil Gideon Saar, qui fut son challenger à la présidence du Likoud et qui est devenu depuis sa bête noire. Il aurait certainement suffi que Netanyahou confie à ce dernier un portefeuille important dans le gouvernement d'urgence formé avec Benny Gantz pour le neutraliser, et empêcher la formation du parti Nouvel Espoir, qui a par la suite farouchement refusé de prendre part à un gouvernement dirigé par un "homme inculpé".

Bibi a donc quitté le pouvoir mais le pouvoir, lui, semble avoir du mal à s'en détacher. Son successeur, Naftali Bennett continue en effet à entretenir une étrange relation avec son ex-mentor politique. Une sorte de "je t'aime moi non plus", qui se caractérise chez le leader de Yamina par un comportement bipolaire: d'un côté, un rejet systématique de tous les acquis cumulés par l'ancien Premier ministre, que ce soit dans la lutte contre le Covid ou dans la confrontation face à l'Iran, mais de l'autre, un calquage presque récurrent de la politique menée par Netanyahou dans ces deux dossiers.

Ainsi face au coronavirus, Bennett s'est démarqué de la politique de confinement de son prédécesseur sans mentionner qu'au début de la pandémie il n'y avait pas le moindre vaccin à disposition. En revanche, dès son arrivée au pouvoir en juin, il a copié l'approche ultradynamique de Netanyahou en matière de vaccination, en faisant d'Israël le premier pays au monde à administrer la troisième dose à sa population.

Idem concernant l’Iran. D’un côté, Bennett accuse Netanyahou d'avoir négligé ce dossier: "J'ai été stupéfait du fossé entre la rhétorique et les actes", a-t-il dit, et promettant par ailleurs de ne pas déballer au grand jour les différends avec les Américains sur cette question. Résultat: aujourd'hui, le Premier ministre parle beaucoup de l'Iran et sous-entend l'éventualité d'une opération militaire, mais il agit très peu. De l’autre côté toutefois, il ne manque pas de dénoncer publiquement l'acharnement de l'administration Biden à privilégier l'option diplomatique à Vienne, exactement comme le faisait Netanyahou durant l'ère Obama. En 2022, Naftali Bennett devra donc décider une fois pour toutes s'il est un Premier ministre d'une nouvelle trempe, ou bien une pâle copie de l'original…

Un gouvernement en forme de conseil d'administration

Pour schématiser l'action du gouvernement Bennett-Lapid, il faut distinguer deux périodes: avant et après le vote du budget de l'Etat. Jusqu'au 4 novembre dernier, le gouvernement le plus hétéroclite de l'histoire d'Israël a fait montre d'une impressionnante cohésion. Les partis de gauche étaient tellement heureux de retrouver les arcanes du pouvoir qu'ils se sont tenus à carreau, évitant soigneusement toute démarche susceptible d'ébranler la fragile coalition. Idem pour le parti Raam de Mansour Abbas, qui dans l'attente de plusieurs dizaines de milliards de shekels de subvention gouvernementale pour le secteur arabe, aurait été stupide de brandir prématurément l'étendard islamiste. La perspective du budget, mais aussi l’omniprésence de Netanyahou à la tête d'une opposition combative, ont servi de ciment à la coalition.

Depuis, cependant, cette dernière piétine: chacune de ses formations met en avant son agenda politique et idéologique, et il lui devient de plus en plus difficile de faire valider le moindre projet de loi. Un exemple symptomatique : la réforme sur les conversions déposée par le ministre des Affaires religieuses Matan Kahana, est en attente, faute de majorité. Pourquoi? En partie parce que cette réforme minimaliste accorde un rôle de régulateur au grand rabbinat d'Israël, tandis que les partis laïcs Yesh Atid et Israel Beitenou prônent une réforme maximaliste privant le grand rabbinat de toutes ses prérogatives.

Les grincements de dents se multiplient donc et même si le gouvernement semble fonctionner normalement, il ressemble plutôt à un conseil d'administration, ou plus exactement à un gouvernement fédéral et cantonal dans lequel il n'y a pas un seul Premier ministre mais quatre : Avigdor Lieberman y est le Premier ministre des Finances, Yaïr Lapid celui de la Diplomatie, Benny Gantz celui de la Défense et Gideon Saar, celui de la Justice. Quant à Naftali Bennett, il n'est que le chef de ce "conseil d'administration", et son autorité est de plus en plus battue en brèche au sein même de son gouvernement.

Un Premier ministre esseulé

Une image résume à elle seule la solitude de l'actuel Premier ministre: celle de Naftali Bennett, convoqué au Parlement la semaine dernière pour répondre aux questions de l’opposition alors qu’il était en période d’isolement, et qui a pris la parole derrière les vitres du balcon de la Knesset, loin de la table du gouvernement et de ses collègues parlementaires. Certains observateurs y ont vu le symbole d'un Premier ministre plus affaibli que jamais, qui zigzague de manière inquiétante face à l'Omicron, qui ne parvient pas à imposer ses décisions à ses principaux ministres, et qui a perdu une partie de la confiance de l'opinion publique en laissant son épouse et ses enfants partir le mois dernier aux Maldives, alors qu'il venait de recommander aux Israéliens de ne pas se rendre à l'étranger.

Un Premier ministre isolé, donc, rempli certes de bonne volonté mais qui, avec les six mandats de son parti et sa faible cote de popularité, commence à comprendre que l'exercice du pouvoir est bien plus complexe qu'il ne le pensait.

Pour Naftali Bennett, l'année 2022 débute donc avec le difficile défi d'un variant Omicron plus contagieux que jamais, mais aussi la menace du nucléaire iranien qui risque de s'amplifier en cas d'échec des pourparlers de Vienne. Sans compter les caprices d'un parti Raam qui, à force de ne plus parler d'une seule voix, pourrait mettre en péril la coalition.

Alors certes, les accords d'Abraham resteront, cette année encore, une immense bouffée d'oxygène et d'optimisme. Certes, le plateau du Golan et son milliard de shekels de budget peuvent être pour un Bennett contraint de geler la construction en Judée-Samarie, un formidable défi. Mais face à la fragilité actuelle de sa coalition, et face à une opposition qui refuse de baisser les bras, il n'est pas certain que le Premier ministre parvienne à trouver le plus petit dénominateur commun permettant à son gouvernement de se maintenir à flot en 2022.