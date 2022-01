Israël: des toilettes datant de 2.700 retrouvées lors de fouilles à Jérusalem

"Des études comme celle-ci nous aident à documenter l'histoire des maladies infectieuses"

Une nouvelle étude de l'Université de Tel Aviv et de l'Autorité des antiquités d'Israël a exposé les restes d'œufs de vers intestinaux vieux de 2.700 ans sous les toilettes en pierre d'un magnifique domaine privé à Jérusalem.

Dans son laboratoire, le Pr Langgut qui a dirigé l'étude a extrait chimiquement les œufs du parasite puis les a identifiés.

"Les résultats de cette étude sont parmi les premiers observés en Israël à ce jour", explique-t-elle.

"Ce sont des œufs qui ont survécu pendant près de 2.700 ans. Les vers intestinaux de l'époque provoquaient les mêmes symptômes qu'aujourd'hui," a-t-elle poursuivi.

Le Dr Langgut pense que les maladies intestinales de l'époque pouvaient être dues aux mauvaises conditions sanitaires. En l'absence de médicaments, la guérison des vers intestinaux était difficile, voire impossible, et les personnes infectées pouvaient souffrir des parasites pour le reste de leur vie.

"Des études comme celle-ci nous aident à documenter l'histoire des maladies infectieuses dans notre région et nous offrent une fenêtre sur la vie des gens dans les temps anciens," a déclaré le Dr Langgut.

Ya'akov Billig, le directeur des fouilles au nom de l'Autorité des antiquités d'Israël, explique que le domaine royal découvert remonte au milieu du VIIe siècle avant JC.

Selon lui, de magnifiques artefacts en pierre d'une fabrication extraordinaire ont été trouvés sur le site, tels que des chapiteaux en pierre décorés d'une quantité et d'une qualité encore inconnues dans l'ancien Israël. Adjacent au manoir se trouvait un jardin spectaculaire avec une vue imprenable sur la Cité de David et le Mont du Temple.

Le Pr Langgut et Ya'akov Billig n'ont pas été surpris de la découverte d'une toilette dans le prestigieux jardin du domaine. "Les toilettes étaient extrêmement rares à cette époque et étaient un symbole de statut social – un établissement de luxe que seuls les riches et les hauts gradés pouvaient se permettre", ont-ils affirmé.

"Les recherches menées parviennent à déceler les moindres détails de la vie quotidienne dans l'Antiquité ; grâce à des équipements de pointe et à une collaboration fructueuse avec des institutions de recherche complémentaires, il est désormais possible de récupérer des informations fascinantes," a déclaré Eli Escozido, directeur de l'Autorité des antiquités d'Israël.