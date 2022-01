Israël/Coronavirus: plus de 10.000 nouveaux cas en 24h, légère hausse des cas graves

Le taux de positivité aux tests de dépistage est passé à 5.51%

Le ministère israélien de la Santé a enregistré mardi 10.644 nouveaux cas de coronavirus soit une hausse record depuis le mois de juillet.

45.580 malades actifs dont 117 dans un état grave et 38 sous respirateurs artificiels ont été recensés.

8.247 personnes sont décédées de la maladie depuis le début de la pandémie.

Le taux de positivité aux tests de dépistage est passé à 5.51%.

Plus de 4.2 millions de personnes ont reçu la 3e dose de vaccin contre le coronavirus. Depuis le début de la semaine, la 4e dose est disponible pour les plus de 60 ans et le personnel médical.

Le Premier ministre Naftali Bennett a averti que plus de 50.000 cas quotidiens pourraient être recensés dans les jours à venir.

Les autorités sanitaires exhortent le public au maintien des gestes barrières et encourage le télétravail lorsqu'il est possible.