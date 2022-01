Israël: GPA autorisée pour les couples homosexuels, les hommes célibataires et les transgenres à compter de la semaine prochaine

"C'est un jour historique pour la lutte LGBT en Israël, pour la société israélienne dans son ensemble"

A compter de la semaine prochaine, les homosexuels, les hommes célibataires et les personnes transgenres pourront bénéficier de la gestation pour autrui (GPA) en Israël, a annoncé mardi le ministre de la Santé Nitzan Horowitz.

"Nous autorisons les hommes célibataires, les personnes transgenres, les futurs pères, les couples homosexuels et pratiquement toutes les personnes en Israël – un accès égal à la la gestation pour autrui en Israël", a-t-il déclaré.

"C'est un jour historique pour la lutte LGBT en Israël, la longue lutte pour l'égalité, un jour historique pour la société israélienne dans son ensemble - mettant fin à des années d'injustice et de discrimination", a-t-il souligné.

Selon lui, "le nouveau texte énonce simplement ce qui était censé aller de soi : l'égalité. C'est tout. Juste l'égalité", précisant que "depuis des années, nous nous battons pour ce principe simple".

M. Horowitz a également remercié les "femmes qui choisissent de faire cela pour les hommes et pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants - nous nous engageons envers ces femmes, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous protéger et garantir vos droits et votre bien-être".

"En tant que ministre gay - bien conscient de l'exclusion humiliante à notre égard au fil des ans - la lutte pour l'égalité est ma vision du monde politique, c'est ma lutte personnelle, c'est ce qui m'a guidé toute ma vie", a-t-il confié.