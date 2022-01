Israël augmente la taxe sur les boissons sucrées

Le prix de chaque litre de boisson sucrée sera augmenté de 1 shekel

Le Parlement israélien a donné son approbation finale à un décret augmentant les taxes sur les boissons sucrées afin d'encourager la population à adopter une alimentation saine.

La décision, adoptée pour la première fois par la commission des Finances, a été approuvée par la Knesset dans la nuit de lundi à mardi à 57 voix contre 56.

Le prix de chaque litre de boisson sucrée sera augmenté de 1 shekel (0,29 euro). Pour les boissons diététiques - définies comme contenant moins de cinq grammes de sucre par 100 millilitres - le prix augmente de 70 centimes par litre.

Les auteurs du décret ont expliqué que les chiffres du ministère de la Santé indiquent que les boissons sucrées représentent 30 à 40 % de la consommation israélienne de sucre ajouté qui n'existe pas naturellement dans les aliments.

Ils ont affirmé que c'était un facteur clé de l'obésité en Israël, car la recherche montre que de nombreux enfants boivent des boissons sucrées tous les jours, classant le pays dans le top du classement mondial de la consommation de sucre.

Ils ont également cité l'exemple d'autres pays - dont la Grande-Bretagne, la France, la Finlande et le Mexique - qui ont imposé des taxes similaires dans le but d'encourager un mode de vie sain, et ont cité des recherches montrant qu'ils peuvent réduire considérablement la consommation de boissons sucrées à long terme.