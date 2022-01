Israël: Naftali Bennett révèle les premières données sur les effets physiques du quatrième vaccin

"Le quatrième vaccin est sûr et efficace"

Le Premier ministre Naftali Bennett a dévoilé ce mardi les premières données sur le quatrième vaccin d'une étude menée à l'hôpital Sheba situé dans le centre du pays, a rapporté Channel 12.

"La tempête Omicron s'intensifie et des premières recherches montrent que moins d'une semaine après avoir reçu le quatrième vaccin, le nombre d'anticorps dans le sang est multiplié par 5. Le quatrième vaccin est sûr et efficace", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également visité la salle de contrôle du coronavirus à l'hôpital. Au cours de la visite, le professeur Gili Regev-Yohai, directeur de l'unité de prévention et de contrôle de Sheba, a présenté les résultats de ses recherches sur la quatrième dose de vaccin.

"Nous avons gagné cinq précieuses semaines au cours desquelles l'État d'Israël s'est préparé à la tempête Omicron", a affirmé M. Bennett après la visite.

"La vague monte vraiment en flèche et nous devrions avoir des dizaines de milliers de cas dans les prochains jours. La bonne nouvelle est que les vaccins fonctionnent, donc toute personne qui se fait vacciner et qui porte un masque correctement ne tombera probablement pas gravement malade, et cela passera en quelques jours. Par conséquent, tout est entre nos mains", a-t-il ajouté.

"En langage clair - le quatrième vaccin est sûr"

Selon M. Bennett, le gouvernement "fait tout pour atteindre l'objectif" de maintenir autant que possible l'économie tout en protégeant les plus vulnérables de la société : les non-vaccinés - en particulier les enfants, le groupe des adultes de plus de 60 ans et les personnes souffrant de pathologies.

"Je suis heureux d'annoncer, avec le professeur Kreiss et le professeur Regev - les premières recherches sur la quatrième dose qui montrent que dans la semaine suivant la réception du quatrième vaccin, il y a presque quintuplé du nombre d'anticorps dans le sang. Apparemment, cela manifestera un niveau de protection beaucoup plus élevé, à la fois en ce qui concerne l'infection et la contagion et en ce qui concerne la morbidité sévère. En langage simple - le quatrième vaccin est sûr et fonctionne", a-t-il expliqué.