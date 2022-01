Israël: l'officier qui a survécu à l'accident d'hélicoptère a essayé de porter secours aux pilotes de l'appareil

Un problème technique est à l'origine du crash

L'officier de marine qui a échappé à l'accident d'hélicoptère de lundi soir a affirmé qu'il a tenté à plusieurs reprises de sortir les pilotes de l'appareil, mais qu'il n'y est pas parvenu.

"J'ai réussi à me sortir de l'hélicoptère qui s'écrasait et ensuite, après de nombreuses tentatives pour faire sortir mes amis, le lieutenant-colonel Erez Sachyani et le major Chen Fogel, j'ai été secouru par une patrouille de la police navale", a déclaré l'officier, le capitaine Ron Berman, qui n'a pas été identifié par son nom jusqu'à présent.

Dans une déclaration vidéo, M. Berman a présenté ses condoléances aux familles des deux pilotes, qui sont morts dans le crash après avoir été incapables de s'échapper du cockpit, pour des raisons encore inconnues.

"J'envoie beaucoup de force et d'amour aux familles, à la veuve de Sachyani, Lilach... Je vous aime, soyez forts", dit-il, la voix brisée.

M. Berman, qui a été modérément blessé dans l'accident avec une vertèbre cassée et une légère hypothermie, reçoit la visite des chefs de la marine et de l'armée de l'air israéliennes au centre médical Rambam de Haïfa, où il est en convalescence.