Israël/Covid: nouvelles règles de dépistage et d'isolement pour les cas contacts

Les personnes cas contact ayant un schéma vaccinal complet pourront effectuer un autotest à domicile

Le ministre de la Santé Nitzan Horowitz a annoncé mercredi de nouvelles règles concernant la réalisation de tests de dépistage du coronavirus et l'isolement pour les cas contacts.

Selon un nouveau schéma, les moins de 60 ans sans comorbidité ayant été en contact avec des personnes contaminées par le Covid ne seront tenus d'effectuer qu'un test antigénique.

Les personnes vaccinées pourront effectuer un autotest à domicile. S'il se révèle positif, un nouveau test antigénique réalisé par un professionnel de santé sera nécessaire, et en cas de confirmation la personne se placera à l'isolement pendant dix jours.

Le résultat négatif d'un autotest permettra à la personne vaccinée d'être exemptée de mise en quarantaine.

Les personnes non-vaccinées devront procéder à un test antigénique exécuté par un professionnel de santé. En cas de résultat négatif, la personne sera toutefois tenue de s'isoler 7 jours, s'il est positif, l'isolement sera de 10 jours.

Les personnes âgées de 60 ans et plus, vaccinées et non vaccinées, ainsi que toute personne à risque ayant été cas contacts seront tenues d'effectuer un test PCR.

S'il est positif, un isolement de 10 jours sera exigé, s'il est négatif, la personne sera tenue de se placer 7 jours en quarantaine seulement si elle n'est pas vaccinée.

Le nombre de personnes contaminées par le coronavirus continue de battre des records en Israël et s'élevait mercredi à 11.978 cas en 24 heures, selon le rapport officiel du ministère de la Santé, soit un taux d'infection de 6,65%.