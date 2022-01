Israël: la ministre de l'environnement met un terme à la saison de la chasse pour endiguer l'épidémie de grippe aviaire

L’apparition du virus H5N1 en Israël fait craindre aux autorités une éventuelle pénurie d’œufs

La ministre israélienne de la Protection de l’environnement Tamar Zandberg a signé lundi une ordonnance interdisant la poursuite de la saison de la chasse, dans le but d’endiguer l’épidémie de grippe aviaire survenue dans le pays.

"Le taux de mortalité élevé de grues sauvages et d’autres oiseaux ayant été infectés par le virus H5N1, nous oblige à agir immédiatement. Nous mettons un terme à la saison de la chasse afin de minimiser le contact entre oiseaux sauvages et êtres humains pour prévenir une propagation encore plus importante de la maladie", a indiqué Mme Zandberg dans un communiqué publié lundi.

"Cette mesure va nous aider à contenir la propagation du virus tout en protégeant les chasseurs d’une maladie dangereuse et hautement contagieuse", a-t-elle ajouté.

L’épidémie de grippe aviaire en Israël a déclenché l’état d’urgence, après la détection de multiples cas dans plusieurs élevages du nord du pays.

Le 25 décembre, la découverte du virus dans des poulaillers près de la localité de Margaliot a entraîné l’abattage de 320.000 poules, et quelques jours plus tard, c’est 21.000 poules qui ont été abattues dans un autre élevage de la région.

L’apparition du virus H5N1 dans l’Etat hébreu, "d’une magnitude inédite cette année", selon le ministre israélien de l’Agriculture Oded Forer, fait craindre aux autorités une éventuelle pénurie d’œufs dans le pays.