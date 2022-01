Israël: l’Université de Tel-Aviv et l’Armée de l’Air créent le premier Centre d'études stratégiques aérospatiales du pays

"Le domaine aérospatial est important et prometteur sur le plan social et scientifique"

L'Université de Tel-Aviv et l'Armée de l'air israélienne ont inauguré mercredi un Centre qui mobilisera à la fois les ressources du monde de la recherche et les connaissances pratiques sur le terrain pour promouvoir divers domaines liés à l’élaboration de la politique stratégique de la puissance aérienne et spatiale de l'État d'Israël, a rapporté l'Université de Tel-Aviv dans un communiqué.

La création du centre représente une étape importante dans la réalisation de la vision de l'Armée de l’Air israélienne visant à créer une infrastructure nationale de recherche universitaire dans le domaine de la puissance aérospatiale, afin de mettre à profit les connaissances scientifiques, d’encourager la pensée créative et la pensée critique et d’accélérer l’absorption de l'innovation dans la culture de l’Armée de l’Air.

"Le domaine aérospatial est important et prometteur sur le plan social et scientifique. L'Université de Tel-Aviv compte de nombreux chercheurs et chercheuses travaillant dans ce domaine sous des perspectives différentes et diverses, et le nouveau centre que nous avons créé contribuera grandement à l'avancement et au développement du domaine à la fois pour la recherche et l'enseignement", a déclaré le Prof. Ariel Porat.

"L’Université de Tel-Aviv mène de nombreuses collaborations avec l'industrie et les organismes publics, qui améliorent la recherche et la rendent plus pertinente. Ce nouveau centre que nous avons créé, inclura de nombreux participants de l'industrie et du milieu universitaire en Israël et dans le monde, pour promouvoir la recherche aérospatiale", a-t-il affirmé.

"Nous voulons assurer le statut de l'armée de l'air comme force aérienne de premier plan dans le monde", a déclaré le général de division Amikam Norkin.