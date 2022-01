Les ministères de la Santé et de l'Education s'opposent sur les tests antigéniques dans les écoles

Le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Nachman Ash, a mis en doute la capacité des Israéliens et du gouvernement à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire le taux de morbidité lié à la propagation du variant Omicron, dans une interview à la radio Kan Reshet Bet jeudi matin.

"Le gouvernement prend en compte l'aspect économique pour chaque décision. Or, pour réduire la morbidité, des mesures très difficiles sont nécessaires, et il n'est pas certain que le gouvernement et la population soient capables de les mettre en œuvre", a-t-il déclaré.

Au cours des 24 dernières heures, le pays a enregistré près de 12.500 cas de Covid-19, soit un bond de plus de 20 % par rapport à la veille, ce qui ne se traduit toutefois pas, jusqu'à présent, par une hausse significative des hospitalisations.

Par ailleurs, le ministère israélien de l'Éducation a exhorté les directeurs des écoles primaires à ne pas mettre en œuvre le plan du ministère de la Santé de soumettre les élèves à des tests antigéniques rapides, invoquant le fait qu'il n'avait pas été consulté.

"Nous tenons à souligner que la décision prise à ce sujet n'a pas été coordonnée avec le ministère de l'Éducation et qu'elle n'a même pas fait l'objet d'une procédure juridique formelle préparée à l'avance, ce qui est nécessaire pour sa mise en œuvre", a expliqué le ministère dans une lettre adressée aux directeurs d'école.

"Le ministère de la Santé aurait dû coopérer avec le ministère de l'Éducation avant de rendre sa décision publique. Par conséquent, nous demandons d'attendre les instructions écrites du ministère et les briefings à tous les niveaux, car cela implique une coordination supplémentaire avec le ministère de la Santé", poursuit le communiqué.

Mercredi, le ministère de la Santé a déclaré que 3.200 agents effectueraient des tests sur tous les élèves ou enseignants qui ont été potentiellement exposés à un cas de Covid.