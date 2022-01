ANALYSE | Affaire Haïm Walder: coup de semonce dans la muraille de pudeur du monde orthodoxe

L'affaire place les rabbins orthodoxes devant leur immense responsabilité face à la question des abus sexuels

C'est un véritable tremblement de terre qui secoue la communauté orthodoxe d'Israël: le plus célèbre des écrivains issus de cette communauté, Haïm Walder, 53 ans, s'est suicidé le 27 décembre à la suite de multiples accusations d'abus sexuels envers des mineurs et des femmes mariées, révélés le mois dernier par le quotidien Haaretz. Dans la lettre qu'il a laissée, Walder accuse un tribunal rabbinique de l'avoir jugé avant même de l'avoir entendu: "N'ayant aucune chance devant le tribunal des hommes, je demande à traduire les rabbins accusateurs devant le tribunal divin", a-t-il écrit, sans préciser qu'il avait lui-même repoussé toutes les convocations dudit tribunal rabbinique…

Ce n'est pas la première fois qu'une personnalité célèbre du monde orthodoxe attente à ses jours après de semblables accusations. En avril dernier, Yehouda Mechi Zahav, le président ultraorthodoxe de Zaka, très populaire dans le monde laïc en raison du dévouement de son association sur les lieux des attentats, avait tenté de mettre fin à ses jours après les révélations du même Haaretz sur ses abus sexuels, et ce quelques jours à peine après s'être vu décerner le prestigieux Prix Israël… pour sa contribution à la société israélienne !

Mais à la différence de Mechi Zahav, qui en raison de sa personnalité controversée n'était plus depuis longtemps une référence dans le monde orthodoxe, Haïm Walder était le plus "pur produit" de la communauté orthodoxe lituanienne. Rabbin, éducateur hors pair, conseiller et surtout auteur de 80 ouvrages traduits dans de nombreuses langues, Walder, quasiment inconnu dans la société israélienne, était adulé par des centaines de milliers d'enfants orthodoxes en Israël et en Diaspora qui buvaient littéralement ses paroles. Qu’il ait pu abuser de jeunes enfants, d'adolescents ou de femmes mariées, était tout simplement inconcevable.

Des murailles sérieusement ébranlées

Pour comprendre la profondeur du traumatisme, il faut revenir aux principaux axiomes de "survie" de ce monde orthodoxe. Au cours des derniers siècles, cette communauté n'a cessé de se replier sur elle -même pour échapper aux tentations environnantes. La terrible déception provoquée au 17ème siècle par le faux-messie Shabtaï Tsvi, suivie de l'émergence de la "Hazkala" au 18e siècle siècle et enfin, le sionisme moderne d'Herzl au siècle suivant, l’ont conduite à se réfugier derrière des "ghettos" spirituels aux murailles de plus en plus solides. Après la Shoah, la communauté orthodoxe, largement décimée, a pareillement veillé à préserver ces murailles de pudeur et de tradition, ultimes remparts d’un monde juif considéré comme "authentique", face aux influences d’un monde extérieur tenu pour dépravé et dangereux.

L'affaire Walder est traumatisante d'abord parce qu'elle place un terrible miroir devant cette communauté orthodoxe: dans cette communauté qui se perçoit elle-même comme "le Saint des Saints", l'un des "grands prêtres" a pu commettre la faute suprême, celle du rapport sexuel interdit, considéré par la Bible comme l'une des trois fautes les plus graves avec le meurtre et l'idolâtrie. Mais elle l'est également car elle oblige ce monde fermé à révéler au monde extérieur ses faiblesses et ses dérives et, à plus long terme, à tenter de les soigner.

Cela ne signifie pas que, jusque-là, les abus sexuels n'existaient pas dans cette communauté. Mais si certains thérapeutes les traitaient discrètement, le plus souvent ils étaient soigneusement balayés sous le tapis ou couverts par cette terrible "Loi du silence", celle-là même qui a volé en éclats à la figure du Vatican il y a quelques années, avec les premières accusations de pédophilie chez les ecclésiastiques…

Le désarroi des autorités religieuses

Dans une communauté où le leadership spirituel est omniprésent et surpuissant, dans un monde où l'individu n'entreprend pas la moindre démarche importante sans avoir auparavant pris conseil avec son rabbin, l’affaire Walder place les rabbins orthodoxes face à leur immense responsabilité sur cette question des abus sexuels.

L'ampleur du traumatisme s'est justement révélé au travers du désarroi de plusieurs de ces grands rabbins face aux accusations contre Walder: certains ont affirmé que l'on ne pouvait le condamner sans l'avoir confronté à ses victimes, qu'il y avait là des risques d'infractions aux règles religieuses de la médisance, ou que la Torah ne pouvait condamner sans témoins.

D'autres, au contraire, ont insisté sur la nécessité de manifester, avant tout, de l'empathie envers les victimes en insistant sur le principe de la Torah qui stipule que l'on ne peut pas "laisser couler le sang de son prochain sans réagir"(Lévitique,19,16). Ils ont affirmé qu'il ne pouvait y avoir de règles de médisance dans de tels dossiers, et que le devoir du leadership religieux était d'encourager les victimes d'abus sexuels à témoigner, en mettant en avant un autre célèbre principe de la Torah: "Tu détruiras le Mal en ton sein"(Deutéronome, 17,7).

La volte-face du grand rabbin Guershon Edelstein est révélatrice de ce trouble observé au sein du leadership orthodoxe: considéré comme le "Grand Sage de la Génération", celui-ci a publié une lettre au lendemain du suicide de Walder dans laquelle il affirmait, entre autres, qu'accuser l’éducateur était plus grave que les actes qui lui étaient reprochés! Mais trois jours plus tard, il publiait une seconde lettre dans laquelle il encourageait les victimes d'abus sexuels à témoigner, en leur certifiant qu'il n'y avait pas là le moindre acte de médisance…

D'ailleurs, même l'avocat de Walder, qui durant les obsèques de celui-ci avait traité le journaliste orthodoxe à l'origine de l'enquête dans le Haaretz d'"assassin", a publié, après avoir entendu les enregistrements des victimes, un post dans lequel il s'excusait.

Mais dans un tel dossier, le paramètre le plus douloureux est incontestablement celui des victimes. Le monde de pureté et de pudeur qui était le leur s'est effondré lorsqu'elles ont été abusées, qui plus est par une sommité qu'elles admiraient. Comme beaucoup de victimes dans ce cas, elles ont en outre un terrible sentiment de culpabilité et redoutent aussi de ne pas être crues, passant du statut de victimes à celui de coupables.

Une communauté à la croisée des chemins ?

Pour faire face à ces drames à caractère sexuel qui le touchent aussi, le monde sioniste religieux, qui est nettement plus "ouvert" sur l'extérieur, avait décidé, il y a une vingtaine d'années, de créer un forum rabbinique appelé Takana (Réparation). Ce forum recueille depuis les témoignages de victimes, et tranche en orientant celles-ci directement vers la police, ou bien en confrontant le rabbin incriminé et ses victimes, et en l'éloignant ensuite de toute responsabilité rabbinique ou éducative.

Dans le monde orthodoxe, la problématique est plus complexe car cette communauté évite au possible de régler ses litiges devant la justice laïque de l'Etat d'Israël. C'est ce qui a conduit le grand rabbin de Safed, Shmouel Eliahou, à endosser la mission de former un tribunal consacré uniquement à ces dossiers d'abus sexuels. Après la parution de l'enquête du Haaretz, c'est cette instance qui a entendu les témoignages des 22 victimes de Haïm Walder, et qui a ensuite convoqué l’éducateur, se heurtant à son refus de s'y présenter.

L'affaire Walder intervient après deux années particulièrement difficiles pour le monde orthodoxe: une crise sérieuse au sein du leadership rabbinique, une épidémie de coronavirus qui a sapé de sacro-saints principes éducatifs et mis à mal le repli sur soi de la communauté, une pénétration irréversible des téléphones portables et de ce qu'ils renferment comme tentations, et enfin la catastrophe du Mont Méron avec ses 45 morts...

Tous ces événements ont ébranlé la communauté, et l'ont obligée à s'interroger sur la solidité des murailles qu'elle avait dressées autour d'elle pour se protéger. Nul doute que ce dernier séisme contribuera plus encore à affûter ce questionnement majeur, et à trouver, peut-être entre la voie du silence et celle du "Me too", une voie médiane capable de dissuader les prédateurs d'agir, tout en protégeant leurs victimes potentielles.