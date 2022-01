Le taux de positivité aux tests de dépistage est en nette augmentation dans le pays

Environ 61 % des Israéliens soutiennent la politique du président français Emmanuel Macron consistant à "rendre la vie dure aux non-vaccinés" , ainsi que les restrictions sévères imposées aux non-vaccinés en Israël, selon un nouveau sondage.

Ils soutiennent notamment l'interdiction d'accès à certains lieux aux non vaccinés contre le coronavirus alors que l'épidémie est à son apogée en Israël, notamment en raison de la propagation du variant Omicron.

Seuls 39 % s'opposent à cette politique, selon le sondage, qui a été mené par Menachem Lazar de Panels Politics.

70 % des personnes interrogées âgées de 60 ans et plus soutiennent les restrictions, contre 42 % des jeunes jusqu'à 29 ans. Ils sont 50 % dans la tranche d'âge 30-44 ans et 62 % dans la tranche d'âge 45-59 ans.

Environ les deux tiers des personnes ayant une formation universitaire soutiennent les restrictions, contre seulement 41 % des personnes ayant fait des études secondaires.

En outre, 68 % de ceux dont le revenu familial est supérieur à la moyenne soutiennent les restrictions, contre 46 % de ceux dont le revenu familial est inférieur à la moyenne, et 52 % de ceux dont le revenu familial est moyen.

En Israël, le taux de positivité aux tests de dépistage est en nette augmentation (11.7%) et plus de 17.500 nouveaux cas ont été recensés en 24h.