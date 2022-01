1,4 million de contaminations ont été recensées depuis le début de la pandémie en Israël

Le Premier ministre Naftali Bennett a prévenu qu'entre 2 à 4 millions d'Israéliens sont susceptibles d'être touchés par le Covid lors de la vague de contaminations que traverse actuellement le pays.

Dans un message publié sur sa page Facebook, le dirigeant israélien a appelé à ses concitoyens à la patience et à la compréhension.

"Je comprends la frustration et je l'écoute. "J'ai aussi des enfants scolarisés, et nous essayons aussi de manœuvrer dans cette situation complexe", a-t-il écrit.

Naftali Bennett a indiqué que les informations présentées au cabinet plus tôt dans la journée montrent la probabilité qu'"un total de 2 à 4 millions de citoyens soient infectés pendant la vague actuelle".

"C'est une tempête qui se produit dans le monde entier, même dans les pays qui ont institué un confinement," a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a ajouté que le gouvernement s'efforce de continuer à apporter des solutions aux problèmes en cours. "J'écoute la détresse, les longues files d'attente et le prix élevé des tests", a-t-il assuré. "Nous nous efforçons d'alléger les choses autant que possible, mais nous aurons tous besoin de patience et de résilience."

Au total, 1,4 million de contaminations ont été recensées depuis le début de la pandémie en Israël, dont 8.265 décès d'après les chiffres du ministère de la Santé.