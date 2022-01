Israël: Aura Herzog, mère du président, est décédée à l'âge de 97 ans

Aura Herzog était également la veuve du sixième chef d'Etat d'Israël, Haïm Herzog

Aura Herzog, la mère du président Isaac Herzog et veuve du sixième chef d'Etat d'Israël, Haïm Herzog, est décédée dimanche soir à l'âge de 97 ans, a annoncé lundi un communiqué de la présidence.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a rendu hommage à "une personnalité publique et une militante sociale qui aimait son peuple et son pays".

"Elle a vécu humblement et élevé une famille dont elle est fière, tout en travaillant constamment pour le public et la société israélienne", a-t-il souligné.

'Une femme pionnière", selon le ministre de la Défense, Benny Gantz, "qui a travaillé pour la société et appartenu à la génération qui a bâti la nation à laquelle nous sommes tous reconnaissants".

Aura Herzog est née en Égypte après l'expulsion de ses parents depuis Jaffa par les Turcs pendant la Première Guerre mondiale.

Elle a grandi à Ismaïlia (nord) et au Caire puis obtenu une licence en mathématiques et en physique à l'Université de Witwatersrand en Afrique du Sud, avant son retour en Terre d’Israël en 1946.

Mariée en 1947, Aura Herzog a servi dans le renseignement militaire lors de la guerre d'Indépendance, elle est grièvement blessée dans un attentat à la bombe en 1948 à la Maison des institutions nationales de Jérusalem.

Mme Herzog a occupé divers postes publics au fil des ans, et fondé en 1968 le Council for a Beautiful Israel, une organisation publique à but non lucratif consacrée à l'amélioration de la qualité de vie dans le pays.

Elle est la mère de quatre enfants, dont l'actuel président et le nouvel ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Michael Herzog.

Elle sera inhumée aux côtés de son époux au cimetière national du mont Herzl à Jérusalem, près des anciens dirigeants d'Israël.