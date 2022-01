Israël: Yaïr Lapid admet des erreurs du gouvernement dans la gestion de la pandémie

"Le 'zéro erreur' n’existe pas face au virus, ni en Israël, ni ailleurs"

Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a admis que des erreurs avaient été commises dans la réponse du gouvernement à la vague actuelle de Covid-19.

"Face au Covid-19, les décisions du gouvernement ne seront pas toutes correctes. Le 'zéro erreur' n’existe pas face au virus, ni en Israël, ni ailleurs. La question est de savoir si nous voulons être en colère ou y faire face, ensemble", a-t-il dit dans un communiqué émis par son bureau.

Yaïr Lapid a par ailleurs défendu le fait que les règles sanitaires changeaient fréquemment.

"C'est une pandémie qui évolue tout le temps. Il faut donc réagir rapidement et changer fréquemment les consignes. Quand on travaille vite, il y a des erreurs. Mais le plus important est la capacité à travailler ensemble et à corriger les erreurs au jour le jour."

Le ministre des Affaires étrangères a en outre indiqué qu’il était conscient du problème posé par les longues files d'attente à l’entrée des centres de dépistage, ainsi que du désordre dans les écoles.

"Nous traitons tout cela mieux, et plus rapidement que la plupart des gouvernements du monde, mais ce ne sera pas jamais parfait non plus", a-t-il souligné.

Concernant les entreprises, le dirigeant de Yesh Atid a affirmé que le gouvernement souhaitait indemniser celles qui sont touchées par les retombées de la pandémie mais que ses fonds n’étaient pas "illimités".

Yaïr Lapid a enfin réaffirmé que l’objectif d’Israël était de trouver un équilibre entre le fait de conserver une économie ouverte tout en faisant que le nombre de morts n’augmente pas.

Ces remarques du leader de Yesh Atid publiées par son bureau devaient être initialement formulées par Yaïr Lapid au début de la réunion du parti ce lundi.

Ce dernier a toutefois dû entrer en quarantaine après avoir été en contact avec une personne contaminée, provoquant l'annulation de la réunion.