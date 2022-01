Israël: construction de nouveaux abris antimissiles pour protéger les jardins d'enfants du sud du pays

Les groupes terroristes de la bande Gaza seraient en possession de nouvelles roquettes à courte portée

Le ministère israélien de la Défense et l’armée vont entreprendre prochainement la construction d’abris antimissiles pour une trentaine de garderies situées dans les villes frontalières avec la bande Gaza, selon un communiqué du ministère.

Ce projet de construction d'abris dans le sud d'Israël est le premier depuis 2017.

"La protection des localités et communautés se trouvant le long des lignes de front est cruciale", a déclaré le vice-ministre de la Défense, Alon Schuster.

"En tant qu'ancien maire du Conseil régional de Shaar HaNeguev, je suis fier de prendre part à l’amélioration de la protection des jardins d’enfants situés dans cette zone, et de contribuer à la tranquillité d'esprit des parents et du personnel éducatif", a souligné le vice-ministre.

La décision du gouvernement fait suite à un rapport des services de renseignement révélant que les groupes terroristes de la bande Gaza étaient en possession de roquettes à courte portée dotées de nouvelles capacités avancées.

Depuis 2006, le gouvernement a investi environ 1,7 milliard de shekels (480 millions d’euros) dans des installations de protection dans le sud d'Israël autour de la bande de Gaza, où vivent quelque 46. 000 habitants.

À la suite de l'opération Gardien du Mur au cours de laquelle le Hamas et le Jihad islamique ont tiré plus de 4.000 roquettes et mortiers en territoire israélien, Tsahal a reconnu les faiblesses du système de défense antimissile Dôme de fer face à un très grand nombre de roquettes envoyées à la suite.

Si le système Dôme de fer est parvenu à abattre la plupart des projectiles se dirigeant vers des zones peuplées, 11 Israéliens ont été tués et des centaines ont été blessés, en particulier dans la ville d'Ashkelon, qui compte plus de 120.000 habitants dont 25 % n'ont pas accès à des abris antimissiles.

Le gouvernement s'est engagé à allouer des fonds supplémentaires à Ashkelon et aux localités de la région pour construire des abris et remettre en état ceux déjà existants.