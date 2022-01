Israël/Covid: sept jours d'isolement au lieu de dix pour les personnes testées positives

Si les symptômes persistent tout au long de la semaine, les patients devront rester 10 jours à l'isolement

Le directeur général du ministère de la Santé a annoncé mardi que les personnes testées positives au Covid-19 seront autorisées à partir de jeudi à se placer à l'isolement sur une période de 7 jours au lieu de dix, à condition que le patient ait été asymptomatique lors des trois derniers jours de sa quarantaine.

Le professeur Nachman Ash a expliqué que selon des examens menés par le ministère ces dernières semaines auprès de 80 patients atteints par le variant Omicron, seulement 6% des personnes malades manifestaient les signes d'un virus vivant sept jours après avoir été infectées.

"Nous avons décidé de raccourcir le nombre de jours d'isolement après avoir examiné la question et constaté que le risque d'infection au-delà d'une semaine était faible", a déclaré le Pr Ash.

Cependant, si les symptômes persistent tout au long de la semaine, les patients devront effectuer 10 jours complets de quarantaine.

"Nous n'obligerons pas les gens à rester en quarantaine plus longtemps que nécessaire, afin de protéger leur santé ainsi que l'économie, l'éducation, la culture et de continuer autant que possible une vie normale en marge de l'épidémie", a déclaré le ministre de la Santé Nitzan Horowitz.

Plus tôt mardi, l'armée israélienne avait indiqué qu'elle allait demander aux autorités sanitaires de raccourcir la période de quarantaine des soldats contaminés, craignant que l'augmentation massive des cas d'Omicron ne sabote ses capacités opérationnelles.

Tsahal avait précisé que la plupart des soldats infectés étaient asymptomatiques ou souffraient de symptômes bénins.