Israël: le Mémorial de la Shoah Yad Vashem met en ligne ses registres

La base de données des noms de Yad Vashem recensent plus de 4.800.000 victimes juives au total

Les archives du Mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, l'Institut international pour la mémoire de la Shoah, sont désormais accessibles au public via le site JewishGen, la plus grande ressource de généalogie juive en ligne.

L'accord annoncé mardi par Yad Vashem et le Museum of Jewish Heritage de New York permet d’accéder facilement à des millions de noms enregistrés dans la base de données de Yad Vashem.

Les "Pages de témoignages", des documents collectés par l'institu israélien depuis les années 1950, incluent les noms, des notes biographiques et, lorsque cela est possible, des photographies de quelque 2.700.000 hommes, femmes et enfants tués pendant la Shoah.

La base de données des noms de Yad Vashem recensent plus de 4.800.000 victimes juives au total. toute personne pourra désormais accéder à ces renseignements via une recherche directe depuis le site JewishGen.

"Les pages de témoignages de Yad Vashem peuvent contenir les seules informations existantes sur une victime de la Shoah, mais les personnes peuvent ne pas savoir utiliser leur site Web", a expliqué le directeur exécutif de JewishGen, Avraham Groll, auprès de l'hebdomadaire New Yorkais The Jewish Week.

En vertu du nouvel accord, les résultats de recherche de Yad Vashem apparaîtront automatiquement dans JewishGen.