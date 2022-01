Le régime méditerranéen pourrait ralentir l'atrophie cérébrale (étude israélienne)

Tous les participants ont subi une IRM cérébrale complète avant et après l'étude

Des chercheurs israéliens ont découvert que l'atrophie cérébrale (rétrécissement du cerveau) liée à l'âge peut être ralentie grâce au régime alimentaire méditerranéen, riche en polyphénols et pauvre en viande rouge, rapporte une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition.

La recherche a été menée par le professeur Iris Shai et le Dr Alon Kaplan de l'Université Ben Gourion du Néguev, ainsi que par plusieurs équipes internationales d'experts en cerveau.

L'étude a été réalisée auprès de 284 participants âgés de 31 à 82 ans - des employés du Centre de recherche nucléaire de Dimona - répartis au hasard en trois groupes qui ont suivi un régime sain, un régime méditerranéen et un régime vert.

Les deux groupes suivant un régime de style sain et méditerranéen ont notamment reçu des noix à manger, tandis que ceux qui ont suivi le régime vert ont reçu entre autres trois à quatre tasses de thé vert par jour et un shake à base de Mankai, une plante aquatique.

Tous les participants ont subi une IRM cérébrale complète avant et après l'étude.

Les chercheurs ont découvert une diminution significative des lésions cérébrales liées à l'âge chez ceux qui avaient effectué un régime sain et méditerranéen. Pour ceux qui ont suivi le régime vert, la baisse des dommages était encore plus importante.

"L'association bénéfique entre le régime méditerranéen et la neurodégénérescence liée à l'âge pourrait s'expliquer en partie par l'abondance de polyphénols dans aliments à base de plantes qui contiennent des métabolites antioxydants et anti-inflammatoires," a déclaré Iris Shai dans un communiqué, expliquant que les micronutriments peuvent réduire l'inflammation dans le cerveau et augmenter la connectivité cérébrale.