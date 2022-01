Israël: 3.663 Israéliens hospitalisés pour cause de grippe (ministère de la Santé)

57 patients hospitalisés sont décédés de la maladie

3.663 Israéliens ont été hospitalisés pour cause de grippe au cours de la dernière semaine de décembre, a indiqué mercredi le ministère de la santé.

Selon les dernières données, au moins 57 patients hospitalisés sont décédés de la maladie, la plupart d'entre eux ayant 65 ans ou plus.

"Toutefois, on ne sait toujours pas si la grippe était la principale cause de décès ou non", a précisé le ministère dans un communiqué.

Les autorités recommandent vivement à toute personne âgée de 6 mois et plus de se faire vacciner contre la grippe.

