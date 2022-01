"L'Iran cherche à semer la division et à saper la stabilité politique" (N. Bennett)

"L'État d'Israël mène une campagne permanente contre l'Iran"

Le Premier ministre Naftali Bennett a salué le Shin Bet après que l'agence de sécurité a annoncé l'arrestation de cinq citoyens israéliens qui auraient aidé un agent iranien à recueillir des renseignements et à établir des contacts en Israël.

"L'État d'Israël mène une campagne permanente contre l'Iran", a déclaré M. Bennett dans un communiqué, évoquant les efforts "incessants" des Gardiens de la révolution iraniens pour enrôler des Israéliens comme espions.

"Ces tentatives ne concernent pas seulement les sphères de la sécurité et du renseignement, mais s'étendent également aux efforts visant à influencer les citoyens israéliens et la société, à semer la polarisation et la division, à saper la stabilité politique en Israël et à nuire à la confiance du public dans le gouvernement", a-t-il ajouté.

"Il se peut que ceux qui se cachent derrière les informations que vous consommez et partagez sur les réseaux sociaux soient des Iraniens", a prévenu le Premier ministre.

"Qu'il n'y ait aucun doute - le long bras des services de sécurité atteindra quiconque tentera de nuire à la sécurité d'Israël", a mis en garde M. Bennett.