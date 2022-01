Israël: un vaccin anti-Covid pour les bébés et les enfants de moins de 5 ans devrait être disponible en avril (responsable)

Pfizer mène des essais cliniques pour abaisser l'âge autorisé pour son vaccin de cinq ans à six mois

Israël devrait proposer des vaccins anti-Covid pour les bébés et les nourrissons d'ici le mois d'avril, a indiqué mercredi le docteur Asher Shalmon, directeur des relations internationales du ministère de la Santé.

"En Israël, les vaccins sont aujourd'hui disponibles pour toutes les personnes âgées de cinq ans et plus. Je pense que d'ici avril, cette possibilité sera étendue à tous les enfants de plus de six mois", a-t-il déclaré, lors d'une réunion d'information avec des responsables politiques et des journalistes étrangers cette semaine.

Pfizer est en train de mener des essais cliniques pour abaisser l'âge autorisé pour son vaccin de cinq ans à six mois. Pfizer a indiqué le mois dernier que, dans son essai en cours sur des enfants âgés de six mois à cinq ans, "aucun problème de sécurité n'a été identifié" et que le vaccin "présentait un profil de sécurité favorable".

La société vérifie actuellement les réponses à un régime de trois mini-doses pour les moins de cinq ans, après avoir constaté qu'une approche à deux doses provoquait une forte réponse chez les enfants âgés de 6 à 24 mois, mais n'était pas aussi forte chez les enfants âgés de deux à cinq ans.

Le conseiller du gouvernement en matière de coronavirus, le professeur Nadav Davidovitch, un éminent épidémiologiste, a également indiqué lors d'un point presse mercredi qu'Israël avait l'intention d'introduire prochainement des doses pour les nourrissons.

M. Davidovitch a rapporté des observations selon lesquelles le variant Omicron présente un impact plus important chez les enfants que chez les adultes.

"Les enfants sont souvent beaucoup moins malades que les adultes, mais ils peuvent contracter le PIMS [syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique, une séquelle du COVID-19] et un long Covid. C'est pourquoi les vaccins sont importants", a-t-il expliqué.