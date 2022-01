Israël/Émeutes dans le Néguev: des voitures vandalisées, un policier blessé

"Noua agirons pour faire appliquer la loi contre les contrevenants", assure la police

Les manifestants bédouins du Néguev ont poursuivi leurs émeutes jeudi soir et vendredi pour protester contre les plantations d'arbres effectuées par le JNF dans la région de Mulada.

Des émeutes ont eu lieu dans les localités de Segev Shalom et Tel Sheva. Sur la route 60, des pierres ont été lancées sur des véhicules et des dommages ont été causés, et une enquête a été ouverte.

Le véhicule d'un agent de sécurité qui se rendait au poste de police de Tel Sheva a été caillassé. L'agent de sécurité a réussi à se mettre à l'abri au poste de police, mais son véhicule a été incendié.

Des jets de pierres ont également été signalés sur la route 80 près de la base militaire de Nevatim. Des policiers du poste d'Arad sont arrivés sur les lieux. Les vitres de la voiture de police ont été brisées.

De plus, un policier a été blessé et a dû être évacué à l'hôpital pour y recevoir des soins médicaux.

Par ailleurs, dans la nuit de jeudi à vendredi, des pneus ont été incendiés sur la route 25 et la route 80.

"Nous appelons le public à appeler notre ligne d'urgence en cas de problème. Nous n'autoriserons aucune manifestation violente et agirons pour faire appliquer la loi contre les contrevenants", a assuré la police dans un communiqué.