Israël: pluies torrentielles, des habitants bloqués par des inondations

Des rues et des quartiers ont été inondés à Lod et dans les villes de Yavne, Netanya et Petah Tikva

De violentes tempêtes, qui frappent Israël depuis vendredi, ont entraîné des inondations dans plusieurs villes dimanche, et les précipitations devraient se poursuivre dans l'après-midi. Le quartier de Ganei Aviv dans la ville de Lod (centre), qui abrite quelque 18.000 habitants, a été coupé par l'abondance des eaux. "Les bus ne peuvent plus circuler, les cliniques ne fonctionnent pas et les centres de dépistage de coronavirus n'ont pas ouvert", a indiqué une résidente, dénonçant le mauvais agencement du quartier auprès de la chaîne publique Kan. Des rues ont également été inondées dans les villes de Yavne, Netanya et Petah Tikva, où une femme et un bébé ont été secourus d'un véhicule après avoir été piégés. "Nous allons réinstaller des barrières pour empêcher l'afflux des eaux dans certains quartiers", a indiqué la municipalité de Petah Tikva dans un communiqué. Selon le Service météorologique, 48,8 mm de pluie ont été enregistrés à Jérusalem, 47,8 mm à Tel-Aviv et 20,2 mm à Haïfa au cours des dernières 24 heures. Au sommet du mont Hermon, point culminant du pays, 25 centimètres de neige se sont accumulés, et en raison des conditions météorologiques, le centre de ski du site a été fermé. Les températures ont chuté dimanche en dessous de la moyenne de saison et des pluies diluviennes continuent de s'abattre du nord jusqu'à la région désertique du Néguev au sud. De nouvelles inondations sont à encore redouter dans les régions côtières, des crues dans le désert de Judée et autour de la mer Morte.