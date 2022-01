OPINION | La plantation d'arbres, un enjeu nationaliste exacerbé

Selon certains élus locaux, 50% du désert du Néguev est sous propriété usurpée

Ce lundi 17 janvier, l'Etat d'Israël célèbre la fête la plus environnementale de son calendrier hébraïque: le Nouvel An des arbres ou Tou Bichvat, qui marque le début du nouveau cycle de floraison des arbres les plus précoces. Depuis l'arrivée des premiers pionniers sionistes en Terre d'Israël il y a plus de 120 ans, cette célébration a toujours revêtu un caractère national: elle est très vite devenue le symbole de renouveau de "l'implantation" du peuple juif sur sa terre, après 19 siècles d'exil.

Se réapproprier la terre

Dans la Torah, l'homme lui-même est assimilé à "l'arbre des champs" (Deutéronome 20:19), et la centralité de ce symbole n'avait pas échappé aux pères fondateurs du sionisme moderne. Ainsi, c'est Theodor Herzl en personne qui avait annoncé en décembre 1901 à Bâle "la création d'une société forestière nationale chargée de planter des arbres sur la Terre d'Israël". Pour lui et les autres leaders sionistes, il était évident que la plantation d'arbres était la concrétisation de la propriété de la terre.

De facto, depuis sa création il y a 120 ans et jusqu’à nos jours, cette organisation dénommée KKL (ou Jewish National Fund) a planté plus de 240 millions d'arbres sur plus de 150.000 hectares de forêts ! Dans le monde juif, la petite tirelire bleue dans laquelle les enfants déposaient des pièces de monnaie pour l'acquisition de ces terres forestières s'est imposée comme le reflet de l'aspiration bimillénaire du peuple juif à revenir sur sa terre.

Or depuis quelques jours, le KKL est au cœur d'un vif débat politique en Israël en raison de son projet de planter des arbres dans la région du Néguev où se trouve une très importante population bédouine. Soulignons que cette organisation étant laïque, elle ne respecte pas la prescription du judaïsme interdisant d’effectuer des plantations au cours de l’année actuelle de shemita (repos de la terre).

Les plantations, un enjeu politique et stratégique

La population des Bédouins du Néguev qui double tous les 16 ans ne souhaite pas toujours se sédentariser, et certaines tribus se servent de ce développement démographique pour s'accaparer illégalement de plus en plus de terres domaniales.

Au cours des vingt dernières années, ce phénomène a pris une ampleur considérable: selon certains élus locaux, 50% du désert du Néguev est sous propriété usurpée, ce qui a contraint les précédents gouvernements israéliens à prendre des mesures pour empêcher cet expansionnisme bédouin.

S'inspirant du modèle des pionniers sionistes, les autorités israéliennes ont ainsi usé de l'expertise du KKL en reboisement pour planter autour des villages bédouins illégaux de véritables "ceintures vertes" de centaines de milliers d'arbres, dans le but de juguler leur élargissement. Au cours des dernières années, ces plantations d'arbres se sont poursuivies discrètement, en dépit des protestations des Bédouins et de leurs alliés politiques de l'extrême gauche israélienne. Elles avaient cependant été suspendues durant 18 mois, à partir de juillet 2020, à la demande du ministre Amir Peretz, ex-leader travailliste, qui comptait beaucoup à l'époque sur le soutien électoral des Bédouins du Néguev.

La durée de cette suspension étant terminée, le KKL a donc repris ses plantations en début de semaine dernière, autour du village de Moulada, sans mesurer l'ampleur des bouleversements politiques intervenus durant ces 18 mois. Car n'en déplaise à l'ex-ministre Amir Peretz, lors des élections de mars 2021 pour la 24ème Knesset, la communauté des Bédouins du Néguev a délaissé le parti travailliste pour voter massivement en faveur du parti islamiste Raam.

Or, ce parti siège aujourd'hui avec ses quatre députés au sein de la coalition gouvernementale et son leader, Mansour Abbas, est même considéré aujourd'hui comme l'homme fort de cette coalition : celui auquel on ne peut absolument rien refuser… de crainte de voir le gouvernement le plus hétéroclite de l'histoire d'Israël s'effondrer.

Les arbres de la discorde

Voilà pourquoi la plantation de ces arbres par le KKL autour de Moulada a provoqué, ces derniers jours, des émeutes extrêmement violentes de la part de la population bédouine. En apprenant cette reprise des plantations, Mansour Abbas n'a pas mâché ses mots: "C'est comme si on me tirait une balle en pleine poitrine… Nous ne voterons plus avec la coalition tant qu'elles se poursuivront".

Yaïr Lapid, Premier ministre par alternance, a immédiatement réagi. Sans concerter le Premier ministre, il a demandé la suspension des plantations d'arbres, "le temps de réévaluer la situation". Quant à Naftali Bennett, il s'est retrouvé une fois de plus entre le marteau et l'enclume: contraint de calmer Mansour Abbas, tout en sachant que ses adversaires du Likoud et de la droite nationaliste ne manqueraient pas de diffuser la vidéo dans laquelle il fustigeait il y a plus d'un an le gouvernement Netanyahou pour avoir cessé la plantation d'arbres et "avoir renoncé à toute forme de gouvernance dans le Néguev" ( !)

Le numéro d'équilibriste de Bennett s'est ainsi terminé par une habile pirouette, les autorités expliquant que d'emblée, l'actuel round de plantation d'arbres ne devait pas durer plus de 72 heures… et qu'il était donc terminé! Résultat: le Premier ministre a essuyé la volée de bois vert attendue de la part du Likoud qui l'a accusé de brader la terre d'Israël. Sans compter que ce développement est intervenu une semaine seulement après que le gouvernement Bennett a "légalisé" l'acheminement d'électricité dans de nombreux villages bédouins illégaux du Néguev…

Sur ces dissensions au sein de la coalition se greffe de surcroît la rivalité politique de plus en plus vive entre le parti Raam et la Liste arabe unifiée conduite par Ayman Odeh, qui siège dans l'opposition. Les élus de la Liste arabe veulent par tous les moyens prouver qu'en dépit de sa proximité avec le pouvoir, Mansour Abbas ne parvient pas à "protéger" cet électorat bédouin qui l'a pourtant plébiscité lors des dernières élections.

En dépit des efforts du gouvernement pour calmer le jeu, les tensions étaient encore vives vendredi dans le Néguev, avec des affrontements violents entre Bédouins et forces de l’ordre. Dans ce contexte, nul doute que la prochaine pelleteuse qui s'approchera d'un village bédouin ne manquera pas de mettre un peu plus le feu aux poudres et de prouver que, même sur ce Néguev qui représente 60% de son territoire, l'Etat d'Israël n'est plus pleinement souverain…