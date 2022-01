Israël débloque 31 millions d'euros pour améliorer les infrastructures du Mur des Lamentations et stimuler le tourisme

Les fonds affectés proviennent des budgets du bureau du Premier ministre et de différents ministères

Le gouvernement israélien a approuvé dimanche un plan de 110 millions de shekels (31 millions d'euros) pour améliorer les infrastructures du Mur des Lamentations à Jérusalem.

Le plan vise à augmenter le nombre de visites sur le site en améliorant l'accessibilité des transports publics, en développant de nouveaux programmes éducatifs et en soutenant les projets de développement existants.

Les fonds affectés à ce plan, promu par le Premier ministre Naftali Bennett, proviennent des budgets du bureau du Premier ministre et de différents ministères.

"Le Mur occidental est l'un des sites les plus sacrés et les plus importants pour le peuple juif, et des millions de visiteurs du monde entier s'y rendent régulièrement", a déclaré Naftali Bennett dans un communiqué publié par son bureau.

"Le plan quinquennal que nous venons d'approuver au cabinet continuera à améliorer les infrastructures nécessaires au site, et contribuera à encourager la venue de beaucoup plus de visiteurs", a-t-il ajouté.

Le nouveau plan n'est pas lié au compromis dit du Mur occidental, qui prévoit l'officialisation d'un pavillon de prière pluraliste, pour tous les courants du judaïsme.