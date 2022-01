Israël: "Ce gouvernement va durer et ne dépend pas de Netanyahou" (Y. Lapid)

"Nous avons formé un gouvernement qui unifie la société israélienne"

Le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid a écarté lundi les craintes que la coalition ne s'effondre si Benyamin Netanyahou signe un accord dans ses affaires pénales et démissionne de la politique.

"Le gouvernement va durer et ne dépend pas de Netanyahou mais du travail commun et du fait que nous ayons formé un gouvernement qui unifie la société israélienne plutôt que les divisions, la discorde et l'incitation", a-t-il souligné.

Dans le même temps, le leader de l'opposition Benyamin Netanyahou a remercié sur Twitter les milliers de personnes qui ont donné de l'argent dans le cadre d'une campagne de crowdfunding en ligne pour aider à couvrir les coûts de son procès.

La campagne lancée par les partisans de l'ancien Premier ministre a permis de récolter jusqu'à présent plus de 2,6 millions de shekels (soit 733.790 euros). Etant aujourd'hui député, il est peu probable qu'il puisse accepter les fonds.

"Merci aux milliers de citoyens israéliens pour votre immense soutien et votre merveilleux amour ces derniers jours. Votre chaleur a touché ma famille et moi-même. Ce sentiment est incomparable", a-t-il tweeté.