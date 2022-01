45% des Israéliens déclarent que la pandémie a entraîné des changements majeurs dans leur vie (sondage)

20% des sondés définissent leur situation économique comme "plutôt ou très mauvaise"

Un nouveau sondage de l'Institut israélien pour la démocratie révèle lundi que 54% des Israéliens déclarent que la pandémie de Covid-19 les ont amenés à modifier leur mode de vie quotidien, tandis que 45% disent avoir apporté des changements substantiels à leur vie, comme un changement de profession ou de plan de carrière.

Par ailleurs, 36,5% des personnes interrogées définissent leur situation économique comme "bonne" ou "très bonne", 41,5% la définissent comme "moyenne" et 20% comme "plutôt mauvaise" ou "très mauvaise".

Toutefois, les personnes sondées ont exprimé une mauvaise opinion du gouvernement. En effet, 42% lui ont donné une "mauvaise" note, 28% une note "moyenne" et 25% une "bonne ou excellente" note.

"Le coronavirus a totalement bouleversé ma vie, j'avais l'habitude de sortir tout le temps et surtout d'aller au bureau. Mais depuis deux ans entre le télétravail et les restrictions, l'ambiance est très morose et nous devons tout le temps nous adapter pour profiter, tout en faisant très attention. On a l'impression de vivre au jour le jour et aucun projet n'est envisageable, donc sur le long terme c'est fatiguant", déplore Noa, résidente de Tel-Aviv à i24NEWS.

Confronté à la flambée de Covid-19 liée au très contagieux variant Omicron, Israël a décidé de ne pas confiner sa population, mais plutôt d'offrir une 4e dose de vaccin aux personnes à risque et d'en appeler à la "responsabilité" de ses citoyens.