Israël/Coronavirus: Nachman Ash met en garde contre le raccourcissement de la durée de la quarantaine

Selon le directeur général du ministère de la Santé, le nombre de cas graves a dépassé les 500

Le directeur général du ministère israélien de la Santé, Nachman Ash, a mis en garde mardi matin contre les risques liés à la décision du gouvernement de réduire la durée de la quarantaine pour les personnes atteintes du Covid à cinq jours, affirmant que le nombre de cas graves a dépassé les 500 et estimant que le pic de l'épidémie actuelle serait atteint d'ici une semaine environ.

Le ministère de la Santé n'a pas mis à jour ses statistiques officielles sur le coronavirus depuis dimanche soir, date à laquelle on comptait 446 patients graves.

M. Ash a expliqué dans une interview à la radio de l'armée que cela était dû à la surcharge à laquelle sont confrontés le système de santé, les sites de dépistage et les hôpitaux, ajoutant que le nombre de cas enregistrés lundi devrait osciller autour des 50.000.

"Il y a une hausse du nombre de patients dans un état grave, qui s'élève à environ 500, dont près de 100 sont sous assistance respiratoire ventilateur", a-t-il déclaré.

"Dans une semaine, nous commencerons à voir une baisse des chiffres, mais nous avons encore deux ou trois semaines difficiles devant nous. La maladie est moins grave, mais le système est très sollicité, notamment les services d'urgence."

Dans une autre interview accordée à Radio 103FM, M. Ash a reconnu que la décision prise lundi de réduire la période de quarantaine obligatoire pour les patients asymptomatiques de sept à cinq jours était davantage due à la pression du public qu'à une politique de santé.

"Le nombre élevé de porteurs confirmés et de personnes mises en quarantaine pèse sur l'économie. Il y a eu une pression publique et bien sûr, cela fait partie du problème. Si nous avions neutralisé cela et agi uniquement en fonction de considérations purement sanitaires, cette décision n'aurait peut-être pas été prise", a-t-il déclaré.

"Lorsque nous raccourcissons la quarantaine, nous libérons prématurément davantage de personnes probablement encore infectées dans leurs activités quotidiennes", a-t-il ajouté.