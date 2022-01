Israël/Coronavirus: près de 500 patients Covid hospitalisés dans un état grave

Des millions d'autotests antigéniques vont être distribués gratuitement aux Israéliens la semaine prochaine

Le ministère israélien de la Santé a indiqué que 498 personnes atteintes du Covid se trouvent actuellement dans un état grave, contre 446 dimanche soir.

Le ministère n'a pas mis à jour son tableau de bord des données sur l'épidémie depuis deux jours, invoquant des problèmes techniques.

Dans les données partielles qui viennent d'être publiées, le ministère indique que sur les 498 cas graves, 135 sont dans un état critique, 100 sont sous respirateur et 13 sont branchés à une machine ECMO.

907 patients atteints de COVID sont hospitalisés dans un état moyen ou modéré, et 8.129 travailleurs médicaux sont actuellement en arrêt de travail pour cause d'infection ou d'exposition.

Par ailleurs, entre 25 et 30 millions autotests antigéniques seront distribués gratuitement aux citoyens israéliens à partir de la semaine prochaine, ont annoncé le Premier ministre Naftali Bennett et le ministre de la Santé Nitzan Horowitz.

Ces tests seront surtout destinés aux personnes les plus vulnérables et les plus démunies, les écoliers, les résidents des maisons de retraite, les familles qui reçoivent une aide sociale et les étudiants.

Lors de la première distribution, chaque étudiant recevra un ensemble de six autotests.

"Le gouvernement cherche par tous les moyens à aider les citoyens israéliens à passer la vague Omicron", a déclaré Naftali Bennett.

"Nous avons décidé de fournir des tests gratuits aux citoyens israéliens, aux étudiants et à la population en général... afin de maintenir l'économie aussi fonctionnelle que possible et de surmonter, ensemble, le pic de la vague."