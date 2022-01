Israël/Covid: distribution massive d'autotests la semaine prochaine

"Le gouvernement cherche à aider les citoyens israéliens à traverser la vague Omicron"

Entre 25 et 30 millions d'autotests vont être distribués gratuitement aux citoyens israéliens à partir de la semaine prochaine, a-t-il été annoncé dans un communiqué, selon une décision conjointe du chef du gouvernement Naftali Bennett et des ministres de la Santé et des Finances, Nitzan Horowitz et Avigdor Liberman.

Ces tests de dépistage antigéniques seront destinés aux plus vulnérables, notamment les écoliers, les résidents de maisons de retraite, les familles bénéficiaires de l'aide sociale et les étudiants de l'enseignement supérieur.

"Nous avons décidé de fournir des tests gratuits aux citoyens israéliens, aux étudiants et à la population en général... afin de maintenir l'économie aussi fonctionnelle que possible et de surmonter, ensemble, le pic de la vague", a-t-il expliqué.

Dans un premier temps, "chaque élève recevra un ensemble de six autotests lors des deux premières semaines de distribution", a-t-il été indiqué dans le communiqué, une seconde série sera éventuellement accordée ultérieurement.

Quelque 2,5 millions de tests seront transférés aux services gériatriques des différents hôpitaux ainsi qu'aux maisons de retraite.

Et chacune des 450.000 familles prises en charge par l'aide sociale recevra un kit comprenant une vingtaine de tests.

"comme nous l'avions promis, nous nous lançons dans un vaste processus de distribution gratuite de dizaines de millions de tests au public", a déclaré M. Horowitz.

"La décision d'accorder des tests gratuits aux citoyens israéliens, en mettant l'accent sur les populations vulnérables, et de raccourcir la période d'isolement à 5 jours est une nouvelle importante qui nous permet de vivre en marge de l'épidémie", a de son côté ajouté M. Liberman.

Le directeur général du ministère israélien de la Santé, Nachman Ash, a toutefois mis en garde contre les risques liés à une courte durée de quarantaine.