Tel-Aviv autorise la construction de l'une des plus hautes tours d'Israël

La structure comprendra 91 étages et fera 350 mètres de hauteur

Le comité local de planification et de construction de Tel-Aviv a donné son feu vert au début du mois à la construction d'une tour de 91 étages et de 350 mètres de hauteur par le groupe Azrieli, qui s'annonce comme la deuxième structure la plus haute du pays.

Baptisé Spiral Tower, le bâtiment fera partie du complexe du centre Azrieli, qui comprend les célèbres tours circulaire, carrée et triangulaire de la métropole.

La construction prendra environ quatre ans, selon le quotidien économique Calcalist.

Une fois achevée, elle sera 100 mètres plus haute que la tour Azrieli de Sarona de 238 mètres, actuellement le plus haut bâtiment du pays.

La planification de la Spiral Tower a été entreprise par le cabinet d'architecture américain Kohn Pedersen Fox Associates (KPF), en collaboration avec les cabinets israéliens.

KPF est célèbre pour être à l'origine de certaines des tours les plus hautes du monde, notamment la Lotte World Tower de 555 mètres à Séoul, en Corée du Sud, et la tour One Vanderbilt de 435 mètres à Manhattan.

L'Azrieli Group a annoncé son intention de construire la Spiral Tower en décembre 2018, estimant qu'il faudrait environ 6 à 7 ans pour la réaliser, avec un prix d'environ 2,5 milliards de shekels (Plus de 704 millions d'euros).