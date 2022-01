Israël/Covid: plus de 125.000 cas de contamination en 48 heures

65.259 personnes ont été testées positives lundi et 62.210 Israéliens étaient positifs au Covid dimanche

Pas moins de 127.469 cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés en 48 heures en Israël, a révélé mardi le ministère de la Santé, qui n'a pas pu mettre ses données à jour depuis dimanche invoquant des raisons techniques.

Selon les chiffres, 65.259 personnes ont été testées positives lundi et 62.210 Israéliens étaient positifs au Covid dimanche, un nouveau record journalier, après celui de la semaine dernière qui s'élevait à plus de 47.000 infections quotidiennes.

Plus tôt dans la journée, le ministère avait par ailleurs indiqué que 498 personnes atteintes du Covid étaient dans un état grave - contre 446 dimanche soir - dont 100 étaient placés sous respirateurs artificiels.

Selon le ministère, les tests de dépistage PCR ne seront désormais possibles que pour les personnes de plus de 60 ans et les populations présentant un risque accru de contracter une maladie grave.

Entre 25 et 30 millions d'autotests vont être distribués gratuitement aux citoyens israéliens à partir de la semaine prochaine, destinés aux plus vulnérables, notamment les écoliers, les résidents de maisons de retraite, les familles bénéficiaires de l'aide sociale et les étudiants de l'enseignement supérieur.

Dans le même temps, le ministre des Finances Avigdor Lieberman a appelé à mettre fin à l'utilisation généralisée du pass sanitaire faisant état d'un schéma vaccinal complet.