Accord nucléaire: "Les Iraniens sont responsables de la stagnation des négociations" (ambassadeur de France en Israël)

"Ce qui se passe actuellement est très dangereux"

"Les Iraniens sont responsables de la stagnation des négociations de Vienne, on avance a une allure de tortue", a déclaré mardi Eric Danon, l'ambassadeur de France en Israël dans le Prime.

"Si on regarde globalement, ça avance très peu et pendant ce temps, les Iraniens en profitent pour continuer à développer leur industrie nucléaire et vont vers le seuil nucléaire, c'est-à-dire, le moment où on est très proche de la bombe sans l'avoir", a-t-il affirmé.

Les négociateurs en chef d'Iran et de pays européens en charge du dossier nucléaire iranien sont rentrés chez eux pour de brèves consultations, les pourparlers à Vienne ayant atteint une phase délicate, a indiqué samedi un média officiel à Téhéran.

"Plus on passe du temps, et plus on ne peut plus revenir à l'accord initial parce qu'il est dépassé par les données techniques et les avancées de l'Iran en matière nucléaire", a expliqué l'ambassadeur à i24NEWS.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett avait prévenu que l'Etat hébreu "maintiendra une totale liberté d'action" contre l'Iran même en cas d'un éventuel accord international sur le programme nucléaire iranien.

Ces pourparlers ont repris fin novembre à Vienne après cinq mois d'interruption entre l'Iran et les pays encore parties à l'accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015 (France, Royaume-Uni, Allemagne, Russie, Chine).