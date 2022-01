"Bennett est un danger pour Israël": des milliers de manifestants se rassemblent contre le gouvernement

Certains participants ont appelé le Premier ministre Naftali Bennett à démissionner

Des milliers de manifestants de droite se sont rassemblés mardi dans tout le pays pour protester contre le gouvernement et faire part de leurs doléances, alors que des rapports indiquent que l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou envisage de conclure un accord dans le cadre de ses affaires de corruption.

De nombreux participants ont décrié la possibilité d'un accord entre M. Netanyahou et le procureur général Avichai Mandelblit, appelant l'ex-Premier ministre à continuer à se battre contre les accusations devant les tribunaux.

Les organisateurs ont estimé qu'environ 20.000 personnes ont manifesté au total.

"Nous n'acceptons pas les actions du gouvernement ni la perte de nos valeurs. La voie du gouvernement représente un réel danger pour l'existence et l'identité de l'État d'Israël, nous devons donc descendre dans la rue", ont déclaré les organisateurs.

Des députés du parti Likoud de M. Netanyahou et du Sionisme religieux se sont joints aux protestations.

Certains participants ont appelé le Premier ministre Naftali Bennett à démissionner.

Naftali Bennett est un politique de droite issu du parti Yamina, mais il a formé une coalition comprenant des législateurs centristes, gauchistes et arabes, car cela semblait être le seul moyen de former un gouvernement et d'éviter une nouvelle élection nationale après quatre votes non concluants.