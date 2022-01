Benny Gantz et son homologue grec se rencontrent à Tel-Aviv

Benny Gantz a qualifié la relation entre Israël et la Grèce de "trésor"

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz et son homologue grec Nikos Panagiotopoulos ont donné une conférence de presse conjointe jeudi à Tel-Aviv à l'occasion de la venue du ministre grec en Israël.

"C'est un plaisir de vous accueillir de nouveau en Israël. Le lien entre nos pays est de nature stratégique, nous avons des intérêts communs et entretenons une large coopération dans le domaine de la Défense. Nous sommes des démocraties qui partagent les valeurs anciennes et antiques de la démocratie grecque et nous sommes unis par un lien très fort", a déclaré Benny Gantz.

"Pour Israël, la Grèce est un partenaire régional essentiel. Ce partenariat joue un rôle crucial pour maintenir la sécurité et la stabilité dans la Méditerranée orientale. Notre travail dans un cadre trilatéral avec nos amis de Chypre, notre coopération dans la R & D permettent de développer l'avantage qualitatif dans nos pays respectifs," a-t-il poursuivi.

Le ministre a ensuite qualifié cette relation de "trésor", affirmant s'engager à "continuer à étendre cette coopération quels que soient les développements régionaux."

Il a également averti que l'Iran continuait de développer son programme nucléaire, ce que devaient s'efforcer de combattre les forces internationales.

Le ministre grec a lui aussi réaffirmé le lien unique qui unit les deux pays.

"Israël et la Grèce ont forgé une relation stratégique sur la base d'une amitié et d'une vision commune alors que nous aspirons à créer un environnement prospère riche et sécure. Notre but est d'étendre les coopérations entre Israël et la Grèce qui sont arrivées à un niveau sans précédent cette année", a-t-il annoncé.

"Nos liens se sont approfondis grâce à des exercices et entraînements communs, et nous voulons continuer à développer cette coopération à travers des projets", a ajouté M. Panagiotopoulos.

Enfin, il a conclu en disant qu'il faut "réaffirmer notre engagement commun à affronter les défis de la région de manière efficace," précisant que" la Grèce a toujours soutenu les efforts pour la stabilité en méditerranée, sur la base du respect de la souveraineté et du droit international."