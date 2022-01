Drame du mont Meron: A. Lieberman et G. Saar conviennent d'une aide financière pour les familles des victimes

"Nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour éviter une nouvelle catastrophe"

Le ministre des Finances Avigdor Lieberman et le ministre de la Justice Gideon Saar ont annoncé jeudi s'être mis d'accord sur le fait d'accorder une "aide initiale" de 500.000 shekels (plus de 140.000 euros) à chacune des familles des 45 personnes tuées l'an dernier dans une bousculade meurtrière lors des célébrations de Lag BaOmer au mont Meron, dans le nord d'Israël.

"La douleur ne peut être éradiquée, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter le plus de réponses possibles aux familles, et nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour éviter une nouvelle catastrophe", a déclaré M. Lieberman dans une déclaration commune avec M. Saar.

La proposition d'accorder une compensation financière à chacune des familles des victimes nécessite encore l'approbation du gouvernement.

"L'énorme perte subie par les 45 familles en Israël et dans la diaspora juive n'est pas compensable. Le moins que le gouvernement puisse faire est de s'assurer qu'un cas comme celui-ci ne se reproduise plus et d'aider économiquement les familles touchées", a affirmé M. Saar.

Fin décembre, le ministre des Affaires religieuses, Matan Kahana, a annoncé la nomination du général de brigade Tzviki Tessler pour superviser les dispositions prises sur le site de pèlerinage du mont Meron en vue de la prochaine célébration annuelle.