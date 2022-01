Israël: deux tremblements de terre ressentis dans le nord du pays en quelques heures

"J'étais assis sur une chaise, j'en suis presque tombé"

Un deuxième tremblement de terre a été ressenti dimanche midi dans le nord d'Israël en Galilée, quelques heures avant un premier séisme de magnitude 3.7 sur l'échelle de Richter, ressenti par les habitants samedi soir peu avant minuit; l'épicentre a été localisé à environ 16 km au nord-est de Beit She'an.

Le 2e séisme était de magnitude 3.5 et son épicentre à 16km au sud de Tibériade.

Aucune victime ou dégât majeur n'a été signalé et il n'y a pas eu d'alerte au tsunami.

Les Israéliens ont déclaré que le séisme avait été ressenti à Afula, Tibériade, Beit She'an, Haïfa ou encore à Nahariya.

"Je n'ai jamais ressenti une secousse aussi forte de toute ma vie", a témoigné un habitant de Tibériade. "C'était effrayant, toute la maison a bougé. J'avais l'impression d'être secoué."

La police a reçu de nombreux appels des habitants.

"J'étais assis sur une chaise, j'en suis presque tombé," rapporte un autre habitant du nord au journal Maariv.

Le Home Front Command de l'armée a notamment mentionné les directives et le comportement à adopter lors d'un tremblement de terre. Les personnes doivent quitter les habitations le plus vite possible, si cela n'est pas faisable, elles doivent se mettre en sécurité dans la pièce protégée (mamad) en laissant porte et fenêtres ouvertes.

Si la maison ne comporte pas de pièce protégée, s'assoir dans un coin d'une pièce en se protégeant la tête avec les mains de l'éventuelle chute d'objets.

Pour les personnes se trouvant à l'extérieur, il faut rester à l'écart des bâtiments et des arbres. Si le séisme survient lorsque l'on est en voiture, il faut s'arrêter sur le bord de la route et attendre à l'intérieur du véhicule jusqu'à ce que le tremblement de terre s'arrête.

Il y a deux semaines, un séisme de magnitude 6,6 s'est produit en Méditerranée au large de la côte ouest de Chypre et a été ressenti en Israël. Des habitants avaient déclaré que le tremblement de terre avait été ressenti vers 3 h 10 du matin à Tel Aviv, Petah Tikva, Haïfa, Beer Sheva, Jérusalem et Nahariya.