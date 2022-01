Israël: un étudiant de l'Université de Tel-Aviv à la 5e place aux Olympiades internationales de neurosciences

"Muhammad a apporté fierté et honneur à notre pays"

Un étudiant de l'Université de Tel-Aviv, Muhammad Wattad 18 ans est arrivé à la 5e place des Olympiades internationales de neurosciences pour lycéens, devant le candidat iranien.

Le concours rassemblait 43 jeunes venus de 31 pays différents qui se sont affrontés sur les bases neurales des sens, la mémoire, les émotions, la vieillesse, le sommeil, l'anatomie du cerveau ou encore les maladies neurologiques.

"Muhammad a apporté fierté et honneur à notre pays. Il l’a fait avec talent, et beaucoup de persévérance et de détermination", a déclaré la ministre de l'Éducation, Yifat Shasha Bitton.

Le vainqueur Muhammad Wattad a fait ses études au lycée Al-Qasemi de Baqa al-Gharbiya près de Haïfa, où il a obtenu son diplôme de baccalauréat avec les honneurs dans la section biologie, chimie et physique.

L'an dernier, il avait remporté la première place du concours national de neurosciences organisé par le ministère israélien de l'Éducation et l'Université de Tel-Aviv.

"Dès mon plus jeune âge, je me suis intéressé à la science et j’ai cherché à obtenir les meilleurs résultats. Un jour, j'ai entendu parler du concours et je me suis dit que cela pourrait être un défi très intéressant. Je pense que j’ai eu de la chance, non seulement parce que j'ai gagné le concours mais surtout parce que je sais à présent quelle est ma véritable vocation scientifique : la recherche sur le système nerveux", a-t-il déclaré.