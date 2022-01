OPINION | Procès Netanyahou: un accord de plaidoyer pourrait saper le socle de la justice israélienne

L'ancien Premier ministre sait que ses chances de sortir totalement blanchi sont infimes

Il semble de plus en plus improbable qu'un accord de plaidoyer soit conclu entre Benyamin Netanyahou et le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit, avant la fin du mandat de ce dernier le 1er février prochain. Les tractations, qui paraissaient la semaine dernière bien engagées, se sont en effet enlisées. Et plus le temps passe, plus l'opposition à un tel compromis s’étend, que ce soit au sein du parquet, dans l’entourage de Netanyahou, ou même dans l'opinion publique.

Selon les grandes lignes de l'accord qui se tramait, l'accusation de corruption lancée contre Benyamin Netanyahou dans le dossier 4000 (celui de l'affaire Bezek-Walla) serait annulée. Quant au dossier 2000, qui traite des contacts entre l’ancien Premier ministre et le puissant patron du Yediot Aharonot, Noni Mozes, il passerait tout simplement à la trappe ! En retour, Benyamin Netanyahou reconnaîtrait les accusations de fraude et d'abus de confiance qui pèsent contre lui, et effectuerait une peine de quelques mois de travaux d'utilité publique. Mais surtout, il écoperait d'une "clause infamante" qui mettrait fin de facto à sa carrière politique…

Une fin en queue de poisson pour "l'affaire du siècle" ?

De nombreux Israéliens, et pas seulement parmi les "Bibistes", s'étonnent de l'éventualité d'un tel accord : selon un sondage, 52% des personnes interrogées dénoncent tout accord de plaidoyer qui pourrait être conclu entre les deux parties. Une donnée qui reflète la méfiance grandissante de l'opinion publique envers un système juridique israélien qui apparaît dans cette affaire sous un jour particulièrement problématique. Cet éventuel accord suscite en effet de nombreuses interrogations.

Comment le procès de Benyamin Netanyahou, considéré jusque-là comme "l'affaire du siècle" et comme "la" référence suprême en matière de lutte contre la corruption d'Etat, pourrait-il se terminer en "queue de poisson" avec un accord au rabais, et sans que la justice ne détermine clairement qui est coupable, et de quoi?

Comment et pourquoi le procureur Mandelblit, appuyé par le parquet, accepterait-il de balayer sous le tapis le dossier 2000 traitant des relations "potentiellement corruptives" entre Netanyahou et le patron du Yediot Aharonot, premier tirage de la presse israélienne ? Serait-ce parce que d'emblée ce dossier était considéré comme "border line", et parce que d'éminents juristes américains et israéliens avaient déjà explicitement affirmé qu’il n'y avait pas de précédent juridique d'inculpation - et encore moins de condamnation - dans les affaires de relations entre la presse et le pouvoir ?

Pourquoi le parquet abandonnerait-il aussi facilement la seule et unique inculpation de corruption, celle dans le dossier 4000 ? Serait-ce dû au témoignage de Nir Hefetz, le plus important témoin à charge de la partie civile, qui à la barre avait assuré qu'il n'y avait pas de comportement corruptif de la part de Benyamin Netanyahou dans ce dossier ?

Ce renoncement ne cacherait-il pas la crainte du parquet de voir le plus sérieux des trois dossiers d'inculpation voler en éclats avec le témoignage attendu de Shlomo Filber, autre ancien proche collaborateur de l'ex-Premier ministre devenu lui aussi témoin à charge ? Beaucoup d'Israéliens de bonne foi ne sont pas dupes: le descriptif des pressions physiques et morales que les enquêteurs de la police ont fait subir à Nir Hefetz pour le persuader de "charger" son ancien patron, a choqué et ébranlé les certitudes de ceux-là mêmes qui défendaient bec et ongles la justice israélienne.

Les contradictions d'Avichai Mandelbilt

Comment Mandelblit peut-il mettre en avant la lenteur chronique de la justice israélienne pour justifier sa démarche de conciliation avec Netanyahou, alors que ce même procureur a mis plus de trois ans pour parvenir à la conclusion qu'il fallait inculper l'ancien Premier ministre ?

Comment expliquer la démarche surprenante de l'ancien président de la Cour suprême, le professeur Aharon Barak, qui à la demande de Netanyahou a accepté de sortir de sa paisible retraite pour servir de médiateur entre l'ancien Premier ministre et Avichai Mandelblit ? Il est d’autant plus étonnant de voir Aharon Barak justifier son engagement en avançant qu'un accord de plaidoyer permettra d'apaiser les tensions sociales provoquées par le procès Netanyahou : depuis quand Barak, père d’un activisme juridique à l’origine de clivages sociaux profonds, se préoccupe-t-il de l'unité de la société israélienne ?! Et si l’ancien président de la Haute cour était en train de constater autour du procès de Netanyahou que sa "doctrine activiste" était en train de voler en éclats ?

Enfin, pourquoi le procureur Mandelblit et l'ensemble des juristes du parquet "jurent" qu'il n'y aura pas d'accord de plaidoyer sans "clause infamante"? Et si c'était précisément parce que cette clause et la seule à garantir le retrait définitif de la vie politique du "Crime minister" Netanyahou?

A ces arguments bancals se rajoutent les incohérences judiciaires qui affectent la crédibilité de la justice israélienne : comment, par exemple, expliquer que le parquet ait pu consacrer des dizaines de millions de shekels du Trésor public pour parvenir à inculper Netanyahou, tandis qu’Avichai Mandelblit se refuse formellement à autoriser l'ancien Premier ministre à faire financer son procès par certains de ses proches millionnaires?

Face à ces questionnements sur l'intégrité de certains pans du monde de la justice, Benyamin Netanyahou hésite : il n'a pas oublié le conseil que lui avait donné son défunt avocat Yehouda Weinrot, dès le début des enquêtes lancées contre lui: "Vous devez conclure un accord de plaidoyer", avait dit ce dernier. Il n'a pas oublié non plus les propos d'une autre juriste éminente, également disparue, la professeure Ruth Gabizon, qui avait assuré qu'il n'aurait jamais droit à un procès équitable.

Une campagne pour obtenir l'éviction de Netanyahou ?

L’ancien Premier ministre sait donc que dans la conjoncture actuelle, ses chances de sortir totalement blanchi sont infimes. Il comprend qu'un non-lieu provoquerait un tremblement de terre capable de détruire les bastions du pouvoir juridique israélien. Il a donc pris les devants, en faisant un simple calcul pragmatique entre une condamnation pour fraude et abus de confiance dans trois ou quatre ans par le tribunal de district de Jérusalem, ou bien une reconnaissance immédiate de ces infractions, lui évitant plusieurs années d’un procès fastidieux.

On raconte qu'aux Etats-Unis, de nombreux innocents épuisés par la lenteur des procédures judiciaires acceptent de reconnaître des actes qu'ils n'ont pas obligatoirement commis, uniquement pour se libérer de l'emprise de la justice…

Une chose est sûre : si cet accord est conclu et validé, la véritable infamie ne sera pas celle qui brisera la carrière de Benyamin Netanyahou. Ce sera celle qui empêchera les Israéliens de savoir, une fois pour toutes, si leur ancien Premier est réellement coupable d'infractions graves dans l'exercice de ses fonctions, ou bien s'il a été victime d'une campagne soigneusement orchestrée par le parquet, afin d’obtenir ce que ses adversaires n'ont pu obtenir dans les urnes: sa destitution et son retrait de la vie politique. Le simple fait de poser cette ultime question fait froid dans le dos…