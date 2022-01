La quatrième dose de vaccin triple la protection contre les maladies graves pour les personnes âgées de 60 ans et plus (ministère israélien de la Santé)

Une analyse a été effectuée par des experts de diverses institutions universitaires et de santé

Le ministère de la Santé a affirmé dimanche que la quatrième dose de vaccin, pour les personnes âgées de 60 ans et plus, offre une protection triple contre les maladies graves et une protection double contre les infections.

Le ministère a indiqué que ces chiffres sont le résultat d'une analyse effectuée par des experts de diverses institutions universitaires et de santé de premier plan, et qu'ils comparent la quatrième dose de vaccin avec les personnes qui ont reçu trois doses il y a au moins quatre mois.

Les chiffres sont basés sur 400.000 Israéliens qui ont reçu le quatrième vaccin et 600.000 qui ont reçu trois doses, le ministère soulignant que la méthodologie est similaire à celle des articles précédents que les experts ont publiés dans le New England Journal of Medicine.

Les premiers résultats seront mis à jour au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles données.

L'administration d'une quatrième dose des vaccins Pfizer ou Moderna permet de multiplier les anticorps mais s'avère "moins" efficace pour lutter contre le variant Omicron du coronavirus, avait indiqué lundi dernier l'hôpital Sheba ayant entamé un des premiers essais cliniques sur le sujet.