"Je continuerai à être chef du Likoud afin de diriger l'Etat d'Israël" (B. Netanyahou)

"Ces derniers jours, des allégations erronées ont été faites dans les médias"

Le chef de l'opposition et ancien Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a publié lundi soir une vidéo dans laquelle il s'adresse à ses partisans, et promet qu'il restera à la tête de son parti de droite le Likoud.

Il a également déclaré qu'il n'était pas d'accord avec un accord de plaidoyer lui permettant d'éviter une peine de prison mais l'écartant de la vie politique.

L'ancien Premier ministre est actuellement jugé pour corruption, abus de confiance et fraude dans différentes affaires.

"L'ensemble du public voit ce qui se passe actuellement au tribunal et comment l'enquête contre moi a été menée", a déclaré Netanyahou.

"Ces derniers jours, des allégations erronées ont été faites dans les médias au sujet de choses auxquelles j'aurais prétendument consenti, comme l'allégation selon laquelle j'aurais accepté un accord de plaidoyer. Ce n'est tout simplement pas vrai," a-t-il dit.

"Chers citoyens d'Israël, ces derniers jours, vous avez prouvé une fois de plus que je ne suis pas seul et que des millions d'entre vous sont avec moi. Vous m'avez beaucoup ému. Je continuerai à diriger le Likoud et le camp national afin de diriger l'État d'Israël", a assuré Netanyahou.

L'ancien Premier ministre a également fait référence à la campagne en sa faveur, déclarant: "Votre mobilisation et votre formidable soutien m'ont réchauffé le cœur et celui des membres de ma famille. Cela me donne la force de continuer, et de lutter pour la vérité et la justice."