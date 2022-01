Israël/Innovation: des poules qui ne pondent que des œufs femelles pour remédier à l'abattage systématique des poussins mâles

Sept milliards de poussins mâles sont broyés chaque année dans le monde

Sept milliards de poussins mâles sont broyés chaque année dans le monde, victimes de l’élevage industriel qui ne garde que les futures poules pondeuses.

"L’industrie avicole est un secteur immense qui procure 30% des protéines consommées dans le monde. Mais parallèlement à ce bénéfice majeur, se posent des questions cruciales sur le bien-être animal et le développement durable. L’un des problèmes les plus urgents est de mettre fin à l’abattage systématique des mâles dans cette industrie", explique à i24NEWS le Dr Yuval Tzinamon, cofondateur de l’entreprise NRS Poultry.

La solution: supprimer les œufs mâles avant même qu’ils ne soient pondus. En partenariat avec l’Institut Volcani, cette entreprise israélienne a ainsi développé une race de poules génétiquement modifiée qui ne pond que des œufs femelles, fruit de six ans de recherche.

"Chez les poules, c’est la mère qui détermine le sexe du poussin. Nous avons donc introduit un caractère génétique qui se transmet uniquement aux mâles, et provoque l’arrêt du développement du fœtus à un stade très précoce. Comme les femelles reçoivent l’autre chromosome sexuel qui n’a pas ce caractère génétique, elles se développent normalement et ne sont pas génétiquement modifiées", détaille le Dr Tzinamon.

La seconde génération de poules destinée à la ponte est donc identique aux autres poules d’élevage et donne des œufs non modifiés génétiquement.

"Plusieurs dizaines d’entreprises ont tenté de résoudre ce problème au cours de la dernière décennie", relate à i24NEWS Eli Mor, cofondateur et PDG de NRS Poultry.

"Cependant, les deux solutions qui existent déjà, une en Allemagne et une aux Pays-Bas, ne sont pas viables, car elles nécessitent des machines sophistiquées telles que des IRM, ce qui n’est pas cohérent avec l’élevage en batterie ou en coopérative."

"Notre solution, elle, ne requiert aucun équipement spécifique. Avec notre innovation, tout le monde est gagnant: celle-ci contribue à la cause animale, est économique et représente un avantage en matière de sécurité alimentaire puisqu'elle permet de produire plus de protéines en doublant les places disponibles dans les incubateurs", ajoute-t-il.