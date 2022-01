Cisjordanie: "Ceux qui lancent des pierres sur les Palestiniens sont des terroristes", affirme Benny Gantz

"Cette violence choquante devrait être un signal d'alarme pour nous tous"

"Ceux qui lancent des pierres sont des terroristes", a déclaré Benny Gantz lundi soir, en condamnant la violence nationaliste.

Le ministre israélien de la Défense a promis une attitude ferme contre ses auteurs.

"Les récents incidents impliquant des violences à motivation nationaliste en Judée-Samarie sont graves et j'ai l'intention de me montrer ferme face à ces agissements", a-t-il dit.

"Quiconque lance des pierres, met le feu à des véhicules et utilise des armes à des fins de violence est un terroriste et sera traité comme tel", a affirmé Benny Gantz.

Il a par ailleurs indiqué qu'il travaillait à un renforcement de la présence sécuritaire en Cisjordanie.

Le ministre de la Défense s’exprimait suite à un certain nombre d'incidents violents provoqués par de jeunes juifs extrémistes contre des Palestiniens.

Vendredi, des "jeunes des collines" comme on les désigne ont attaqué des militants de gauche et des agriculteurs palestiniens à l'extérieur du village de Burin, les frappant avec des matraques et mettant le feu à l'un de leurs véhicules.

L’attaque a suscité une vive réaction de la part du ministre de la Sécurité publique, Omer Bar Lev, qui a qualifié les agresseurs d'"organisation terroriste".

Le ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, a également réagi dans un tweet, affirmant que "cette violence choquante devrait être un signal d'alarme pour nous tous". "De tels incidents nous mèneront à un abîme qui ne pourra être comblé", a-t-il ajouté.

Ce lundi, un convoi d’habitants des implantations juives s'est arrêté dans la ville palestinienne de Huwara et a jeté des pierres sur des commerces et des voitures, brisant des vitres et blessant trois Palestiniens, selon un rapport du groupe de gauche Yesh Din.

L'ONG de gauche Shalom Ahshav (La paix maintenant) a déclaré qu'elle n'était pas impressionnée par les propos du ministre de la Défense.

"Il est temps pour Benny Gantz de passer des paroles aux actes", a-t-elle dit.

"Au lieu de convoquer des discussions il devrait ordonner le démantèlement des avant-postes illégaux d'où émergent la plupart des incidents violents provoqués par les colons", a-t-elle ajouté.