Israël/Covid: le comité consultatif recommande une 4e dose de vaccin à tous les adultes

Le comité consultatif israélien pour la lutte contre l'épidémie de coronavirus a recommandé mardi d'autoriser une quatrième dose de vaccin à tous les adultes 5 mois après un rétablissement de la maladie ou de l'administration du rappel.

"Cette décision a été rendue à la lumière des résultats positifs montrant une protection de 3 à 5 fois supérieure contre des symptômes graves après une quatrième dose, et une protection contre l'infection d'environ 2 fois plus élevée que celle de ceux ayant reçu une troisième dose", a-t-il été indiqué dans un communiqué.

Ces recommandations seront toutefois soumises à l'approbation du directeur général du ministère de la Santé, le professeur Nachman Ash.

Elles interviennent tandis que dimanche le ministère de la Santé a affirmé que la quatrième dose de vaccin, pour les personnes âgées de 60 ans et plus, offrait une protection triple contre les maladies graves et une protection double contre les infections.

Ce booster serait toutefois "moins" efficace pour lutter contre le variant Omicron, avait indiqué lundi dernier l'hôpital Sheba ayant lancé des premiers essais cliniques.