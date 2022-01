Israël: A. Lieberman annonce de nouvelles mesures d'aide aux entreprises

Le plan prévoit notamment l'attribution de prêts garantis par l'État et une aide pour les petites entreprises

Le ministre israélien des Finances Avigdor Lieberman a annoncé mardi une série de nouvelles mesures d'aide aux entreprises et aux travailleurs indépendants, afin de soutenir l'économie alors que le pays est toujours dans la cinquième vague de contaminations au coronavirus.

L'ensemble de ces aides, d'un montant de 1,3 milliard de shekels (360 millions d'euros) couvriront notamment une simplification des procédures bureaucratiques en faveur des entreprises, et l'attribution de prêts garantis par l'État, et une assistance pour les petits et moyens exportateurs.

"Nous sommes au plus fort de la vague actuelle et nous voulons permettre aux particuliers, aux indépendants, aux entreprises et aux industries qui ont été touchés de traverser cette période complexe avec l'aide appropriée", a déclaré Avigdor Lieberman.

"Nous avons appris que ce qui nuit le plus à l'économie, ce sont les confinements. C'est pourquoi nous les évitons et maintenons les tendances à la croissance et à la baisse du chômage. Nous continuerons à surveiller les données, à agir de manière responsable et à veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte", a-t-il ajouté.

Le ministre des Finances avait pourtant indiqué au début du mois que le gouvernement ne comptait pas donner "l'aumône" aux entreprises, estimant que la cinquième vague ne semblait pas plomber l'activité économique du pays.

Le plan prévoit l'octroi d'une compensation financière pour les employeurs et aux travailleurs indépendants dont les employés ont dû être placés en quarantaine.

Le gouvernement va ainsi financer entre 50 et 75% des salaires de ces employés, en fonction de la taille de leur entreprise.