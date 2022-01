La Faculté de médecine de l'Université de Tel-Aviv classée première en Israël en 2022

"Nous sommes heureux et fiers de l'impressionnant succès de notre Faculté"

Le classement des universités de l'hebdomadaire britannique Times Higher Education a placé la Faculté de médecine de l’Université de Tel-Aviv au premier rang en Israël en 2022.

Au total, 925 établissements universitaires dans le domaine de la médecine à travers le monde sont répertoriés dans le classement, et ce sont les Facultés de médecine d'Oxford, de Harvard et de l'Imperial College de Londres qui occupent les premières places.

La Faculté de médecine de l'Université de Tel-Aviv est située entre les places 151 à 175, et celle du Technion dans la tranche 201- 250. La Faculté de médecine de l'Université hébraïque de Jérusalem, entre les places 301 et 400, et celles des universités Bar-Ilan, Ben-Gurion et Haïfa, dans la tranche 401-500.

Les établissement ont été évalués selon cinq critères sur une échelle de 1 à 100. L’Université de Tel-Aviv a obtenu un score de 41,6 points pour le critère de la recherche, de 53,6 points pour les citations académiques, et de 53,5 points pour le critère d'internationalité.

La Faculté de médecine Sackler de l’Université de Tel-Aviv est l'une des institutions d'enseignement médical les plus anciennes et les plus reconnues d'Israël.

Elle comprend aujourd'hui six écoles de recherche et d'enseignement en médecine, professions de santé et en recherche médicale.

"Nous sommes heureux et fiers de l'impressionnant succès de notre Faculté", a déclaré le Prof. Keren Avraham, Vice-Doyenne de la Faculté de médecine