Israël se prépare à la tempête Elpis, jusqu'à 20 cm de neige prévus à Jérusalem

La municipalité de Jérusalem recommande d'éviter les sorties non-essentielles

La tempête Elpis devrait entraîner des chutes de neige au nord d'Israël et à Jérusalem mercredi soir, jusqu'à 20 cm sont prévus dans la capitale, selon le Service météorologique israélien (IMS).

Des flocons ont déjà recouvert le mont Hermon et le nord du Golan dans la matinée, puis de nouvelles chutes recouvriront progressivement le sud du plateau dans l'après-midi, notamment à Tzfat. Les zones côtières devraient être frappées par de fortes précipitations.

Suite à une évaluation de la situation, la municipalité de Jérusalem a décidé de fermer les écoles plus tôt et recommandé aux habitants d'éviter les sorties non-essentielles.

Dans le nord du pays, c’est déjà le cas, plusieurs localités ont annulé les cours pour la journée. Une partie des écoles dispenseront des cours à distance.

Les transports en commun pourraient aussi être affectés, le ministère a ainsi appelé la population à se préparer à une éventuelle interruption des services de transport public interurbain vers et depuis les hauteurs du Golan, à Tsfat et en haute Galilée, mais aussi dans toute la région de Jérusalem, le Gush Etzion et Hébron en Cisjordanie.

La police de Jérusalem actualisera régulièrement des informations concernant les barrages routiers et les perturbations de circulation dues aux conditions météorologiques.